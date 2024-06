Grande Fratello, Rosy Chin in libreria con il suo primo libro "Come piace a me"

Gossip TV

Dopo Marco Maddaloni, anche un'altra concorrente del GF è diventata scrittrice e ha pubblicato il suo primo libro: stiamo parlando di Rosy Chin!

Dopo l'esperienza del Grande Fratello per tutti i gieffini si è aperto un nuovo capitolo della loro vita: molti dei concorrenti di questa edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini hanno fatto ritorno alla loro vita quotidiana, mentre per altri si sono aperti nuovi percorsi nella loro carriera. Ad esempio, la chef italo-cinese Rosy Chin, dopo aver ripreso il controllo del suo ristorante a Milano, è diventata anche scrittrice e ha pubblicato da poco il suo primo libro.

GF, Rosy Chin in libreria con il suo primo libro

Ieri, domenica 2 giugno, Rosy Chin ha presentato il suo primo libro: un'opera che, come riporta Novella2000, è "in parte autobiografica, in parte ricettario". La chef italo-cinese ha ripreso la gestione del suo ristorante, dopo essere arrivata tra i finalisti del GF e si è lanciata in questa nuova avventura nell'editoria, pubblicando il suo primo libro, dal titolo Come piace a me.

Secondo quanto riporta il portale d'informazione, si tratta di

"Un racconto di auto accettazione e una storia che parla della sua rinascita, tra scoperte e nuovi sapori"

La chef ha deciso di condividere con i suoi followers la sua nuova avventura, pubblicando la copertina nelle sue stories su Instagram. Il libro ha come sottotitolo La mia storia e la mia cucina libera, coraggiosa, oltre le barriere e i pregiudizi. La gieffina, quando si è presentata per la prima volta nel reality, ha dichiarato che le sue origini italo-cinesi l'hanno spesso portata a non sentirsi mai parte né della comunità cinese, né di quella italiana e che attraverso anche l'arte culinaria ha imparato a esprimere sé stessa e a trovare la sua dimensione.

Sui social, Rosy Chin si è fatta conoscere come chef e non solo, tanto che il suo profilo Instagram vantava un folto seguito anche prima della sua partecipazione al reality e il suo ristorante era spesso frequentato da influencer, come i Ferragnez, e da diversi vip della scena milanese.

GF, Rosy Chin come Marco Maddaloni: ecco il suo primo libro

La chef è stata anche ospite, come Marco Maddaloni, a La volta buona di Caterina Balivo e lì ha presentato Come piace a me. Rosy Chin ha raccontato a chi ha deciso di dedicare il suo primo libro, svelando che le persone per lei più importanti sono state suo marito e i suoi figli, per lei grande sprone morale a non mollare.

Alla conduttrice, infatti, Rosy Chin ha raccontato:

"Il mio libro è dedicato ovviamente a mio marito, alla mia famiglia, al mio più grande amore. L’amore è stata per me una grandissima rivincita, mi ha accompagnato in tutti i miei momenti quindi lui che mi ama in tutte le mie sfumature ho dedicato questo libro"

Oltre a lei, anche Marco Maddaloni ha deciso di dedicarsi alla scrittura ed è da poco disponibile il suo primo libro, l'autobiografia L'anima del campione, in cui ha raccontato anche molti aneddoti relativi alla sua partecipazione al reality di Canale5.

