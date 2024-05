Grande Fratello, concorrente dell'ultima edizione pubblica un libro sulla sua vita!

Gossip TV

Uno dei concorrenti dell'ultima edizione del GF ha pubblicato un libro sulla sua vita: ecco di chi si tratta!

Dopo l'esperienza al Grande Fratello, i concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono tornati alla vita di tutti i giorni e, mentre qualcuno ha ripreso il lavoro che aveva messo da parte per entrare nella Casa di Cinecittà, qualcun altro ha, invece, deciso di lanciarsi in nuove avventure professionali.

GF, i gieffini dopo l'esperienza nel reality sono tornati (quasi) tutti alla vita quotidiana

Beatrice Luzzi, ad esempio, è forse l'ex concorrente che dal punto di vista lavorativo sembra aver ottenuto maggiori benefici e che grazie al reality potrà avere una seconda chance nel mondo della tv, dopo la parentesi della Soap Vivere. Altri, come Perla Vatiero, si sono dati al mondo delle sponsorizzazioni, decidendo di affidarsi a manager - indagato per alcuni adv non proprio cristallini - e diventando un'influencer sul mondo dei social.

E, ancora, Ciro Petrone ha inaugurato un proprio negozio di abbigliamento, che è diventato un punto di incontro per diversi personaggi del piccolo schermo: lì nel suo negozio, Mario Cusitore ha lasciato intendere che ci fossero novità legate alla sua situazione sentimentale, un riavvicinamento con Ida Platano forse?.

Anche Rosy Chin ha raccolto i frutti della sua popolarità raggiunta grazie al GF, ma la chef italo-cinese ha fatto ritorno nel suo ristorante tornando a darsi da fare per mantenere alto il livello della sua cucina e limitandosi a riapparire sui social e in reunion estemporanee insieme ad altri gieffini. Infine, c'è anche chi sembra aver deciso di sfruttare il post- GF per fare un bilancio della propria vita, mettendolo anche per iscritto. Stiamo parlando del judoka Marco Maddaloni.

GF, Marco Maddaloni pubblica un libro sulla sua vita

L'ex judoka Marco Maddaloni, infatti, dopo aver preso parte all'esperienza del GF, dividendo l'opinione pubblica tra chi lo considerava un grande stratega e chi, invece, sembrava nutrire simpatia per lui, ha deciso di scrivere e pubblicare un libro sulla sua vita. L'ex gieffino ha pubblicizzato l'uscita della sua autobiografia attraverso alcune stories su Instagram.

Il libro in questione si intitola L'anima del campione e in esso Marco Maddaloni racconta se stesso, la sua vita, le situazioni difficili vissute. La sinossi del libro recita così:

"Spontaneità, forza e determinazione sono solo alcune delle qualità che emergono dalle appassionanti pagine del libro L’anima del campione di Marco Maddaloni. Un racconto tramite il quale è possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non è solo l’atleta a risaltare, ma anche l’uomo"

Lo sportivo ha ammesso che per lui "Scrivere ‘L’anima del campione’ mi ha permesso di riflettere su chi sono davvero" e che spera che i lettori "vedano non solo il campione che sono diventato, ma anche l’uomo dietro le vittorie e le sconfitte".

L'autobiografia è disponibile in libreria dal 17 maggio e sui social Maddaloni ha invitato i fan ad acquistare il libro, mostrandone orgoglioso la copertina. Non sono mancati anche i primi commenti da parte degli ex inquilini della Casa. Perla Vatiero, ad esempio, ha pubblicato una storia in cui rivela che Maddaloni l'ha omaggiata di una copia del libro e le ha scritto una commovente dedica. La vincitrice del reality ha anche aggiunto che per lei Marco Maddaloni è stato un esempio come persona nella Casa e che è molto fortunata ad averlo conosciuto.

