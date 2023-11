Grande Fratello, Rosy Chin dalla parte dell'ex fidanzata di Letizia Petris: "Se fosse venuta qua sarebbe stato anche meglio"

Gossip TV

Lo sfogo di Rosy Chin su Letizia Petris al Grande Fratello.

L'amicizia nata al Grande Fratello tra Rosy Chin e Letizia Petris è davvero giunta al capolinea? Destabilizzata e provata dalle rivelazioni fatte da Nicole Conte, la nota chef cinese ha dichiarato di avere dei seri dubbi sulla giovane fotografa e di volere, almeno per il momento, mantenere le distanze.

Rosy Chin delusa da Letizia Petris

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata davvero tosta per Letizia Petris, che è stata duramente accusata dalla sua ex fidanzata. Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda il contenuto della lettera in cui Nicole Conte ha ribadito di essere stata tradita più volte e subito alcune violenze fisiche da parte della fotografa. Rivelazioni che hanno deluso Rosy Chin che, come riportato da Isa e Chia, ha dichiarato:

Apro e chiudo una parentesi: Nicole è una mia amica ed è giusto che abbia avuto il suo diritto di replica. Ti posso dire che Nicole è una persona straordinaria, tutto qua. Poi ognuno pensi quello che vuole. L’importante è che lei abbia avuto il suo momento di dire la sua. Anche perché se si parla di una storia dove una non c’è, anche se la si dipinge come bellissima per poter passare poi in un certo modo , è giusto anche così, no? E chi non conosce dovrebbe stare solo che in silenzio. Io la penso così. Due opinioni diverse che fanno molto pensare, tutto qua. Mi limito qua e mi limito solo a dire che Nicole ha fatto benissimo. Anzi, se fosse venuta qua sarebbe stato anche meglio...

Nicole è straordinaria, ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona. E mi ha fatto male leggere che è stata tre anni dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate, perché non voleva influire sul mio percorso. Dico solo che per fortuna io ho fatto il passaggio di letto il giorno prima perché sennò dopo non avrei potuto più farlo.

Ma non è finita qui perché Rosy, parlando con Paolo Masella, ha rivelato di non volere al momento riavvicinarsi e chiarire con Letizia:

Io non mi faccio condizionare assolutamente dalle parole…Però quello che ho maturato io nel mio percorso in 60 giorni all’interno di questa casa è che non tutto coincide con quello che lei dice [...] Io le voglio chiarire le cose ma ogni volta lei dimentica o mette in bocca a me cose che non ho mai detto. Per fortuna io questo mio passo di maturazione nei suoi confronti, di distacco, l’ho avuto dopo il mio compleanno. Maturato dopo tantissime altre vicende che erano già successe. Per fortuna, perché se fosse stato dopo la lettera di ieri sera, ahimè, sarei stata vista come una persona che si faceva influenzare dall’esterno.

