Grande Fratello, Rosy Chin consola Greta Rossetti per la situazione dei Perletti: "Non è stata colpa tua"

Al Gf, Rosy Chin ha rivolto delle parole incoraggianti a Greta Rossetti per la situazione tra Mirko e Perla.

Durante un confronto notturno nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha consolato Greta Rossetti sulla situazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L'ex tentatrice di Temptation Island, infatti, da quando è entrata nel reality di Canale5 ha avuto diversi momenti di sconforto relativi al suo ex e al triangolo amoroso che si è creato con i due concorrenti del reality Mediaset.

GF, Rosy Chin consola Greta sulla fine della storia con Mirko

L'uscita di scena di Mirko dal programma condotto da Alfonso Signorini, nell'ultima puntata andata in onda lunedì sera 11 dicembre, ha sconvolto non solo i fan dei Perletti, che speravano di veder tornare insieme i due ragazzi, ma anche gli stessi inquilini. Mirko ha poi ripreso la parola sui social e ha deciso di mettere un punto alla sua situazione sentimentale, arrivando a chiudere con entrambe le ragazze, nonostante nella casa avesse ammesso che l'ingresso di Greta aveva cambiato le carte in tavola e che se non fosse stato per Perla, lui ci avrebbe riprovato.

Il suo addio al reality, tuttavia, non ha placato i dubbi delle due ragazze e, come mostra il video notturno della scorsa notte, Greta ha cercato conforto nelle parole sagge di Rosy Chin. La chef ha voluto rassicurare l'ex tentatrice, ricordandole di non provare alcuna vergogna o senso di colpa per quanto successo ai Perletti:

"Il cosa è meglio per te arriva dopo. Non puoi accellerare i tempi e passare allo step successivo del ciò che vuoi."

Quando Greta ha ammesso di aver paura di ferire Mirko con le sue parole e i suoi gesti, Rosy ha di nuovo ricordato a Greta di concentrarsi su sé stessa e sul percorso nella casa e non su Mirko e Perla:

"Non puoi far del male, se quel male è già stato fatto. Non è colpa tua, loro hanno già la consapevolezza che il loro rapporto era già finito. Te lo ripeto, non asei stata tu la causa, il loro rapporto era già finito. Ognuno pensa a sè stesso, Perla non pensa a te, né a Mirko, pensa a sé."

Anche Greta ha concordato che da questo momento si vivrà liberamente il percorso al GF, senza più curarsi di entrambi.

