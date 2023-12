Grande Fratello, Mirko Brunetti finalmente fa chiarezza, vuole Greta Rossetti: ecco cosa ha detto

Gossip TV

All'indomani della 24esima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha finalmente fatto chiarezza e rivela di essere bloccato con Greta solo perché c'è Perla.

Nonostante fossero davvero in tanti a desiderare un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, con l'arrivo di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello, la situazione è cambiata in maniera piuttosto netta e il giovane imprenditore originario di Rieti non riesce ormai nemmeno più di tanto a nasconderlo.

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo"

Ieri, nel corso della 24esima puntata del reality show, Mirko e Greta sono stati invitati nella stanza led e già in quel momento, Brunetti ha fatto palesemente capire di provare ancora un sentimento forte per l'ex tentatrice. L'unica ragione al momento che lo frena è la presenza proprio dell'ex fidanzata Perla che potrebbe assistere alla riappacificazione proprio davanti ai suoi occhi.

Oggi, Mirko, parlando con Vittorio Menozzi, ha dichiarato:

"Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura”.

Anche se molti credono che Mirko stia volutamente prendendo (e perdendo) tempo per mantenere vivo il triangolo, con queste parole ha palesato chi voglia davvero al suo fianco. Forse se Greta non fosse entrata, un riavvicinamento con Perla poteva accadere (anche se probabilmente momentaneo) ma se alla fine ha lasciato la sua fidanzata dopo ben 5 anni per la giovane monzese, probabilmente un motivo importante c'è stato e non ha riguardato solo le loro incomprensioni ma un'importante infatuazione con basi solide almeno a quanto sembra.

