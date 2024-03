Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa stronca i gieffini e arriva un'inaspettata replica!

Gossip TV

Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo parere sui concorrenti di questa edizione: ecco chi è intervenuto a risponderle a tono!

Questa edizione del Grande Fratello appena conclusasi è stata fonte di diverse polemiche ed è stata particolarmente seguita da diversi esponenti del mondo dello spettacolo, come Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, infatti, ha più volte commentato le dinamiche all'interno del reality di Canale5 attraverso i suoi social e ha svelato cosa pensa davvero dei gieffini che hanno animato la diciassettesima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Rita Dalla Chiesa stronca i gieffini: interviene Giselda Torresan a ribattere!

Dalla Chiesa non ha mai nascosto la sua preferenza per Beatrice Luzzi e dopo la vittoria di Perla Vatiero ha voluto esprimere ciò che pensa degli altri concorrenti con cui l'ha vista interfacciarsi. Il suo giudizio è stato particolarmente forte e non è mancata una vera e propria stroncatura dei vari concorrenti del GF:

"La prima edizione che ho visto dalla prima all'ultima puntata, ma solo perché c'era Beatrice Luzzi a tenere testa a un branco affamato di popolarità a basso costo, che la voleva fare fuori per paura che lei vincesse. E ha vinto. Adesso fanno finta che abbia vinto Perla. Imbarazzatni tutti gli ex del GF che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? Finita la trasmissione, tra un po' saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice Luzzi, la normalità della vita è un'altra cosa."

A replicare alla conduttrice è stata una delle concorrenti di questa edizione, GIselda Torresan. La concorrente nip è stata tra le prime a lasciare la Casa e non ha mai mancato di esprimere il suo parere sui social, rispondendo spesso alle critiche contro di lei o contro i concorrenti con cui aveva stretto amicizia nella Casa:

"Dite a Rita Dalla Chiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Ditele che se tutto va bene inizierò un corso e che il pubblico ha scelto Perla"

,La replica di Dalla Chiesa non si è fatta attendere:

"Brava Giselda, tu sai cos'è la vita vera. Fai bene a cercare la tua strada nella vita facendo un corso che possa aiutarti. Il GF è passato: era solo una trasmissione"

Scopri le ultime news su Grande Fratello