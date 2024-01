Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa sbotta contro Perla Vatiero e difende Beatrice Luzzi: "Ragazzina che..."

Gossip TV

La conduttrice Rita Dalla Chiesa si è schierata dalla parte di Beatrice Luzzi nello scontro tra lei e Perla Vatiero al GF: ecco cosa ha dichiarato!

Lo scontro all'interno della Casa del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi ha diviso i social, provocando un acceso scontro tra i Luzzers e i fan dell'ex concorrente di Temptation Island. Non sono mancate le reazioni anche da parte di volti del mondo dello spettacolo, i quali, nel corso di questi mesi, si sono spesso schierati a sostegno di alcuni dei concorrenti. Nel corso dell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, andata in onda ieri sera su Canale5, anche Rita Dalla Chiesa ha preso le parti di Beatrice contro Perla.

GF, Rita Dalla Chiesa sbotta contro Perla Vatiero e sostiene Beatrice Luzzi

Già le anticipazioni avevano svelato che ci sarebbe stato un confronto tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: le due gieffine sono state nominate dal conduttore come le queen della Casa di Cinecittà e, ieri sera, al GF, sono volati stracci tre le due in un acceso confronto nella mistery room.

Beatrice ha accusato Perla di essere un'individualista e di pensare solo a sé stessa, mancando spesso di assumersi delle responsabilità all'interno del programma. Vatiero ha ribattuto a ogni accusa con piglio deciso, tanto che Luzzi l'ha definita una mitragliatrice: Perla ha anche lanciato diverse frecciatine all'attrice, accusandola di manovrare a suo piacimento alcuni concorrenti, come Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Sergio D'Ottavi. Nonostante Perla si sia difesa, anche in Casa non sono mancati i concorrenti che l'hanno invece sbugiardata, come Fiordaliso, che si è schierata dalla parte di Beatrice e ha definito Vatiero un'astuta giocatrice.

Al di fuori della Casa, inoltre, ha fatto scalpore anche il commento di Rita Dalla Chiesa che ha prontamente preso le parti di Beatrice Luzzi, definendo Perla una ragazzina e condannando il pessimo esempio che sta mostrando al pubblico. Su X, infatti, la conduttrice ha pubblicato il seguente commento:

"Pessimi messaggio che satanno arrivando da una ragazzina stasera al GF. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi"

Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al #gf . E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di @bealuzzifanpage — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) January 23, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello