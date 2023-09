Grande Fratello, reunion tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello dopo le liti nel reality di Alfonso Signorini

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono state protagoiniste di un'insolita reunion, dopo aver furiosamente litigato nella casa del GF. Ecco i dettagli!

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono state tra le concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Le due gieffine si sono ritrovate sul red carpet di Venezia80 per un'inaspettata reunion. Ecco come è andata!

GF Vip, reunion inaspettata tra le nemiche Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: ecco cosa è successo!

Dopo essere state rivali e "nemiche" nella Casa del GF, dove Mello aveva insultato Elisabetta Gregoraci dichiarando che "non ha fatto un c**** nella sua vita", le due ex gieffine si sono ritrovate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nell'edizione del 2020 del reality condotto da Alfonso Signorini le liti tra le due vippone erano abbastanza note, sebbene abbiano poi sempre cercato un confronto.

Dayane Mello si era detta molto delusa della showgirl calabrese, affermando che non avesse fatto nulla per convincerla che nella sua vita avesse davvero raggiunto dei traguardi con le sue forze:

"Lei ha dimostrato di essere diversa? No, affatto, non mi ha dimostrato niente di tutto ciò. Mi dispiace ma io sono così. Potete odiarmi tutti, però, sono vera, ho fatto tanto nella vita e per cosa? Venire qui e vedere una che è servita e riverita senza far nulla? No."

Tuttavia, quando le due ex gieffine si sono riviste sul red carpet di Venezia80, le animosità del passato sembravano sparite ed entrambe hanno posato per i fotografi, concedendo anche diversi scatti in cui apparivano insieme, abbracciate e sorridenti l'una verso l'altra. Insomma, una inaspettata reunion che ha sorpreso in positivo i fan delle due ex concorrenti.

ed è subito “mi sento un po' elisabetta gregoracia” pic.twitter.com/Wi8Qh2DxLa — Paola. (@Iperborea_) September 7, 2023

