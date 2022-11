Elisabetta Gregoraci, c'è un nuovo amore nella sua vita, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Paparazzata dai fotografi, la showgirl Elisabetta Gregoraci si mostra sorridente con il nuovo fidanzato per le strade di Milano. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Dopo la separazione da Flavio Briatore nel 2017, Elisabetta Gregoraci non si era mai mostrata in pubblico con un nuovo compagno. A quanto pare, le cose sono cambiate e la showgirl calabrese ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci mano nella mano con il nuovo compagno

La storia è iniziata questa estate in Sardegna ed è poi proseguita in Sicilia, a Noto, dove la coppia ha trascorso dei giorni di vacanza in un hotel di lusso. La prima apparizione avviene poi a Milano, durante la Fashion Week e, ora, sembra che Elisabetta Gregoraci e la sua nuova fiamma non facciano più mistero di voler stare insieme. Le foto della coppia sono apparse sul settimanale Gente, ritratti mentre passeggiano per le vie di Milano.

L'uomo misterioso è Giulio Fratini, imprenditore di 30 anni (12 in meno della bella showgirl) e proprietario di un hotel di lusso in Toscana, amministratore delegato di un'azienda, Belvedere Angelico, che si occupa di energie rinnovabili e inserito dalla rivista Forbes nella lista degli imprenditori di successo under 30.

La coppia trascorre la quotidianità tra Firenze, dove Fratini vive, e Montecarlo, dove Elisabetta Gregoraci vive con il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Briatore.

Una storia d'amore quella tra Fratini e Gregoraci che non è stata sbandierata ai quattro venti, dopotutto, anche sui rispettivi social non ci sono foto di coppia, ma è comunque significativo che i due abbiano deciso di viversi la relazione senza il timore di essere paparazzati dai fotografi.