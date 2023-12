Grande Fratello, Perla Vatiero velenosa su Ilary Blasi: sul web scoppia la polemica

Gossip TV

Nella Casa del GF, Perla Vatiero si è lasciata andare ad alcuni commenti velenosi su Ilary Blasi che non sono piaciuti molto sul web.

Perla Vatiero è arrivata al Grande Fratello dopo un confronto con Mirko Brunetti e il suo percorso, almeno inizialmente, nel reality Mediaset in onda su Canale5 è stato segnato dalla partecipazione al triangolo amoroso tra il suo ex fidanzato e la tentatrice Greta Rossetti. Tuttavia, da quando Mirko è stato eliminato, Perla ha finalmente iniziato a giocare per sé stessa e tra alti e bassi sta macinando consensi nel programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, una serie di affermazioni su Ilary Blasi, particolarmente velenose, potrebbero far crollare il suo gradimento presso il pubblico.

GF, Perla Vatiero velenosa contro Ilary Blasi: ecco cosa ha detto!

Nel corso di una conversazione avvenuta ieri, mercoledì 20 dicembre, Perla Vatiero, Marco Maddaloni e altri inquilini hanno iniziato una conversazione che aveva per oggetto una delle conduttrici più note delle reti Mediaset: Ilary Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti ha fatto molto discutere di recente dopo l'uscita su Netflix del suo documentario Unica, in cui racconta la sua personale verità sulla separazione dal capitano della Roma.

Il discorso all'interno della Casa è immediatamente virato sulla bellezza della conduttrice e mentre Maddaloni e Letizia Petris commentavano che oltre a essere una bella donna, Ilary Blasi è anche un'ottima conduttrice, Perla Vatiero ha iniziato a commentare i ritocchini estetici a cui si è sottoposta la conduttrice, esordendo con:

"Però poteva anche evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso, perché..."

Ma la regia del GF l'ha immediatamente censurata, così come era capitato per i commenti che Vatiero aveva rivolto all'ex rivale in amore Greta Rossetti. Tuttavia, le poche parole pronunciate dalla gieffina hanno scatenato una certa rabbia sui social e diversi fan hanno dichiarato che le sue parole sono risultate offensive e che ciò che pensa di chi si sottopone a vari interventi estetici sia un pensiero oramai superato.

