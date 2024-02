Grande Fratello, Perla Vatiero smascherata: è vera la teoria della strategia del branco contro Beatrice Luzzi [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Perla Vatiero ha poi ammesso dell'esistenza di una strategia del gruppo contro Beatrice Luzzi!

Dopo il rientro momentaneo di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello, lui e Perla Vatiero si sono spesso confrontati a proposito delle nuove dinamiche che si sono create nel reality di Canale5 e, in particolare, sulla rivalità tra Beatrice Luzzi e l'ex concorrente di TI.

GF, Perla svela che c'era una strategia del branco contro Beatrice! [VIDEO]

Nell'ultima puntata del reality, andata in onda mercoledì 14 febbraio, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni hanno avuto un acceso confronto a causa della lite che c'era stata durante la gita fuori porta. Nella discussione era poi intervenuto il conduttore Alfonso Signorini che aveva rimproverato i gieffini di aver assunto un atteggiamento prepotente nei confronti di Beatrice Luzzi, ma che comunque non era una situazione simile a quella del "branco" di cui spesso si sente parlare in tv.

In un ulteriore confronto tra Beatrice e Perla, la prima aveva affermato che il gruppo mandava Perla contro di lei come "testa d'ariete", perché fin troppo consapevoli del potere che la ragazza ha nella Casa. A sostegno di Luzzi ci sono solo Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Simona Tagli. Nonostante, tutti i gieffini abbiano sempre negato la presenza di una strategia all'interno del loro gruppo e che tale strategia sia diretta contro Beatrice Luzzi, in un confronto tra Perla e Mirko, la Vatiero si è smascherata da sola, ammettendo che c'è stato una decisione unanime che l'ha portata a diventare antagonista di Beatrice.

Nel confronto, mostrato da un video, Mirko dichiara che Perla si è lasciata trascinare dalla situazione con Beatrice, comportandosi in maniera anche molto assurda. In risposta, Perla ha ammesso di essersi quasi presa il compito di fare la portavoce del gruppo contro Luzzi:

"Tu sai anche perché le ho dette? Ci sono altre cose che… è come se ad un certo punto mi sono sentita un po’ “la…” perché? Non perché passano, ma perché avendo la capacità di affrontare delle cose, potevo cambiare un po’ la frittata, girare un po’ le cose per…"

Scopri le ultime news su Grande Fratello