Grande Fratello, un video spinge Alfonso Signorini a intervenire tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni [VIDEO]

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini è dovuto intervenire in una lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, spinto dalla visione di un video!

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, mercoledì 14 febbraio, è stata tutt'altro che all'insegna dell'amore, vista la discussione tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Una situazione che è partita dalla gita fuori porta a cui hanno partecipato i concorrenti del reality di Canale5 e che è stata mostrata in un video che ha poi portato il conduttore Alfonso Signorini a intervenire.

GF, Alfonso Signorini interviene sulla discussione tra Beatrice e Marco, dopo aver visto un video della lite tra loro

Il GF ha proposto ai concorrenti del programma di trascorrere qualche ora di relax fuori dalla casa di Cinecittà e, in questa occasione, tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni è scoppiata una lite molto accesa. Nel video mostrato dalla produzione, si vede come l'entusiasmo iniziale dei gieffini a poter trascorrere delle ore all'aperto, in un bosco e poter pranzare fuori dalla Casa sia poi diminuito dopo che Marco Maddaloni ha iniziato una discussione con Beatrice Luzzi, accusandola di manipolare le frasi pronunciate in alcune occasioni:

"Sei capace di rovinare una bella giornata, l'hai rovinata quando hai monopolizzato due belle persone"

Il judoka ha rinfacciato all'attrice di aver detto, all'ingresso di Alessio Falsone, che "ci mancava un altro napoletano" e poi di aver rovinato il percorso all'interno del GF a Vittorio Menozzi. Il concorrente le dice che è una donna avida e che lei è una persona negativa. Al discorso si sono uniti gli applausi degli altri gieffini, i quali anche in trasmissione hanno difeso Marco Maddaloni. Il judoka ha poi affermato che Beatrice ha nominato suo figlio e la sua famiglia, mentre lui voleva solo proporle un caffé per chiarire. Beatrice in trasmissione è intervenuta e ha raccontato la sua versione della situazione, nonostante gli altri gieffini fossero in disaccordo con le sue parole:

"Lo hai zittito come un cane - ha affermato Rosy Chin - gli hai fatto shh"

Dopo aver ascoltato entrambe le versioni, il conduttore ha voluto fare una precisazione:

"Le immagini che abbiamo visto parlano di una Beatrice che è sicuramente accerchiata dai discorsi e accuse di un gruppo che è d'accordo con Maddaloni, che applaude. C'è quindi una situazione di una persona accerchiata. C'è un gruppo contro uno. Molto spesso la stessa Beatrice si sente isolata delle volte, si sentono parole importanti come branco contro il singolo. E questo ha delle valenze importanti. Da un punto di vista formale, quando Beatrice parla di branco non sbaglia, però dico anche che c'è branco e branco. Nulla a che vedere con le situazioni che vediamo in tv o leggiamo sui gionrali. Lei ha tutti gli strumenti per fronteggiare questa situazione, ma bisognerebbe esteripare tutto fin dall'inizio"

Alfonso Signorini ha poi invitato i vari gieffini a riflettere sulle sue parole, affiancato anche dalle parole di Simona Tagli, che ha ammesso che Beatrice Luzzi è una donna sola e che si sta difendendo per molto tempo dalle accuse degli altri gieffini.

