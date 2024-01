Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non faccio gossip e cose trash", la reazione di Massimiliano Varrese

Gossip TV

Varrese punge Perla Vatiero al Gf: "Sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro".

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo martedì 23 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Intanto, Perla Vatiero è finita al centro delle critiche per alcune sue dichiarazioni rilasciate nella Casa di Cinecittà che hanno provocato anche la reazione di Massimiliano Varrese.

Gaffe per Perla Vatiero al Gf

Nella serata di ieri, nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno organizzato uno show e Massimiliano Varrese ha proposto a Perla Vatiero di occuparsi dello spazio dedicato al gossip. La reazione dell'ex di Mirko Brunetti, però, ha sorpreso e divertito tutti. Come riportato da Biccy, dimenticandosi forse la sua passata esperienza a Temptation Island, la gieffina si è rifiutata di fare la rubrica perché secondo lei il gossip è trash:

Gossip? No è una ca**ta è una roba trash e non lo farò mai. Ma quale gossip?! Io in vita mia non l’ho mai fatto gossip, nemmeno quando sono uscita dal programma. Mai fatto gossip io! Io ho sempre evitato qualsiasi discussione social Se potevo nemmeno rispondevo. Io non l’ho mai fatto e non voglio farlo. Non ho mai detto cose che non dovevo dire.

Parole che hanno letteralmente spiazzato Varrese, che ha cercato di farla ragionare ricordandole il suo passato nei vari programmi televisivi di Canale 5, che le hanno regalato la popolarità e permesso di partecipare anche al Gf:

Sei sicura che non l’hai mai fatto? Ma dici davvero? Però sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro - ha osservato Massimiliano mandando in confusione Perla che ha ammesso - No, si...vabbè è normale. Poi dipende da come ti comporti, il senso che dai al programma e alla serietà di persona che sei anche quando esci dal programma.

