Grande Fratello, attacco di panico per Beatrice Luzzi: "Mai avuto così"

Lo sfogo dell'attrice romana dopo la trasferta in Spa riservata ai veterani del Grande Fratello.

Mercoledì pomeriggio tutti i veterani del Grande Fratello - Anita, Vittorio, Fiordaliso, Garibaldi, Massimiliano, Letizia, Rosy, Grecia e Beatrice - sono stati convocati in tugurio e a loro è stata riservata una sorpresa da parte degli autori: una trasferta in Spa per potersi rilassare qualche ora lontano dal grande loft di Cinecittà. Il regalo del Grande Fratello è stato graditissimo per la maggior parte degli inquilini ma Beatrice Luzzi ha avuto diversi momenti di sconforto prima e durante la trasferta. L'attrice romana si è infatti sentita particolarmente in colpa quel giorno in cui la sua famiglia si è riunita per la commemorazione del padre, scomparso il 4 gennaio scorso.

"Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in Spa..." ha commentato la Luzzi che dopo ha anche ammesso di aver avuto un crollo psicofisico, un attacco di panico che non aveva mai avuto così intenso. "Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…“ questa la confidenza di Beatrice a Fiordaliso che ha cercato di confortala e sostenerla durante il difficile momento vissuto.

L'attrice romana, nei giorni scorsi, ha parlato anche di Massimiliano Varrese e dei suoi discutibili comportamenti nei suoi riguardi:

"C’è stata la cosa di Heidi. Sì per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari, visto che glielo permettevano di fare qui in casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano "

