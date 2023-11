Grande Fratello, Perla Vatiero lancia una frecciata a Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Il fidanzato di Angelica da..."

Gossip TV

Perla Vatiero commenta sui social il confronto al Gf tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi.

L'avvicinamento sospetto tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi è stato l'argomento principale dell'ultima puntata del Grande Fratello. Un avvicinamento che ha provocato la reazione di Greta Rossetti e Riccardo, che sono entrambi entrati nella Casa di Cinecittà per avere dei confronti diretti con i due concorrenti.

L'attacco social di Perla Vatiero

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per confrontarsi con Angelica Baraldi, rea di essersi avvicinata troppo a Mirko Brunetti. Un confronto che è stato commentato da molti. Tra questi anche Perla Vatiero che, tramite delle storie su Instagram, ha lanciato una frecciata al suo ex e preso le parti di Riccardo:

Ha proprio ragione il Direttore Signorini...non esistono più gli uomini di una volta e meritano le donne di oggi! - e ancora - In tutto questo Riccardo, il fidanzato di Angelica, da speranza al genere maschile. Be positive!

Leggi anche La confessione di Heidi Baci

Ma non è finita qui perché, come riportato da Biccy, subito dopo la puntata del Gf, Perla ha voluto fare anche una diretta per commentare insieme ai suoi fan il confronto tra Mirko e Greta e parlare di una sua possibile partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini:

Il ragazzo di Angelica ha detto parole top. Riccardo delle parole più giuste non le poteva utilizzare. Hanno fatto pace i due, sì ho visto. Non è che mi infastidisce quello che ho visto, perché ho le spalle larghe. In questo senso sono diventata abbastanza fredda. Se sono ancora innamorata di Mirko? No. Caratterialmente forse io ero troppo per lui. Mi soffriva probabilmente.

Dalla produzione mi hanno contattata, ma ho detto no. Ragazzi il mio no è relativo ad andare a Roma per fare questi confronti. Quindi non mi vedrete per nessun confronto. Ne ho rifiutati due, li trovo inutili e senza senso [...] Se entro nella casa del GF scateno l’inferno? Posso dire che le ragazze nella casa sono molto intelligenti e con loro andrei molto d’accordo. [...] Quello che è adesso non è Mirko con cui sono stata. O meglio, Mirko nel quotidiano della casa in tanti piccoli atteggiamenti lo riconosco, ma in altre cose per nulla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.