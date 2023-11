Grande Fratello: Heidi Baci è tornata sui social e ha svelato per chi farà il tifo

Gossip TV

Heidi Baci è tornata a parlare del Grande Fratello dando alcune opinione sui suoi ex inquilini.

La 26enne italo-albanese, Heidi Baci, tra ex inquilini del Grande Fratello, è tornata sui social parlando della sua avventura televisiva e confessando anche per chi farà il tifo tra i suoi ex inquilini.

Grande Fratello, Heidi Baci: "Tiferò Letizia e Vittorio e Beatrice"

La Baci si è ritirata dopo l'undicesima puntata del reality show. Determinante è stato l'incontro con il padre che ha manifestato un certo malessere nel vedere la figlia provata e in un certo senso oppressa dalle attenzioni di Massimiliano Varrese. Nella diretta Instagram di Heidi, quest'ultimo non è stato nemmeno mai menzionato.

L'ex gieffina ha anche affermato che al momento non si sentirebbe di tornare nel reality:

"Rientrare in una situazione del genere per adesso non ci penso. Sicuramente farò delle interviste. Se tornerò come ospite? Certamente. Se ho ancora qualcosa da dire ai miei ex compagni? No, no. Io penso di essere stata chiara con tutti, i nostri legami con chi è importante ci sono. Ho già detto tutto, sono contenta."

"Io tiferò per Letizia e Vittorio e Beatrice. Secondo me per quanto riguarda lo sforzo mentale, fisico, ha dato tanto Beatrice eh, molto. Bea ragazzi è una signora veramente, molto lucida. Grande rispetto! Cosa penso di Leti e Paolo? Leti è una ragazza libera, Paolo è molto caloroso e in un contesto del genere anche un abbraccio vuol dire il mondo. Quindi sono contenta se lei è contenta, diciamo così"

La Baci ha parlato anche di Anita con la quale ha avuto qualche scontro durante la sua permanenza nella Casa:

"Abbiamo chiarito, dai. Io ho visto che ho una certa influenza, non mi va di distruggere una persona da fuori, non ha senso. Noi ci siamo chiarite e le auguro veramente un percorso duraturo e spero stia tranquilla."

"Se mi piaceva qualcuno dentro la casa? Come compatibilità? Vittorio ma non perché mi piace ma come feeling, è una persona super calma, come me. Ci trovavamo molto bene, anche nei discorsi che facevano. Mi piace molto, sì."

Heidi ha poi smentito la sua partecipazione al Grande Fratello in Albania, avendo ancora un contratto con Mediaset che la lega in Italia.

