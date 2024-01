Grande Fratello, Perla Vatiero in lacrime durante un confronto con Letizia Petris: "Ho sbagliato, non dovevo..." [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Perla Vatiero ha chiesto un confronto a Letizia Petris, con cui c'era stata una forte incomprensione poche ore prima. Ecco cosa è successo!

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al Grande Fratello ha provocato una spaccatura all'interno della casa di Cinecittà, anche perché entrambe le concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini non stanno facendo nulla per non esacerbare gli animi degli altri coinquilini. Nel corso della scorsa serata, ad esempio, anche tra Letizia Petris e Perla sono volati stracci, perché la seconda aveva visto la fotografa parlare con la sua "nemica".

GF, Perla si scusa con Letizia e scoppia a piangere: "Sappi che..." [VIDEO]

Durante uno scontro tra le due, Letizia aveva chiarito che non stava parlando con Beatrice per strategia, ma per pura e semplice educazione:

"Ero seduta per fatti miei a fumarmi una sigaretta e lei si è seduta vicino...non le parlavo per chissà cosa, ma solo per educazione!"

Letizia si è poi allontanata, infastidita dall'atteggiamento di Perla, la quale ha poi chiesto un confronto alla fotografa, alla presenza di Paolo Masella:

"Voglio dirti una cosa, ho sbagliato...scusami, sappi però che ci tengo a te e voglio chiarire, perché è la situazione. Ho avuto paura, però devo migliorare su questa cosa..."

La gieffina non è riuscita a proseguire perché il pianto ha preso il sopravvento: "Sempre la stessa situazione, voglio bene a Letizia, ho paura che qualcuno possa farle del male e quindi reagisco...". Perla si riferiva a Beatrice Luzzi, che temeva potesse usare Letizia contro di lei:

"Ho sbagliato, perché ti voglio bene, ma non è così che dovevo comportarmi"

