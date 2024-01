Grande Fratello, Perla si infuria con Letizia dopo averla vista parlare con Beatrice [VIDEO]

Gossip TV

Lo scontro tra Beatrice e Perla al GF ha portato la casa a spaccarsi in due, tanto che Vatiero ha sbottato contro Letizia quando l'ha vista parlare con la sua "nemica".

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale5 ieri sera, 23 gennaio, continua a tenere banco nella Casa di Cinecittà e ha provocato una spaccatura nel programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Perla litiga con Letizia perché la vede parlare con Beatrice!

Il litigio tra le due gieffine è stato uno dei più seguiti nell'ultima puntata del GF: Beatrice ha accusato Perla di essere una ragazza viziata e incapace di pensare al bene comune della Casa, ma solo a sé stessa. L'ex concorrente di TI ha ribattuto che, al contrario, era lei a manipolare la verità delle cose così come preferiva e che non aveva alcun diritto di dire cose simili.

A schierarsi con Beatrice è stata anche Fiordaliso, che si è così beccata la nomination da Massimiliano Varrese. Ma in queste ore, sembra che anche Letizia Petris si sia avvicinata all'attrice, tanto da provocare la furia di Perla Vatiero, che ha deciso di affrontare la fotografa per chiederle spiegazioni. Nel video che sta circolando in queste ore sul web, si vede - ma non si sente cosa dice la gieffina perché non indossa il microfono - Perla parlare con Letizia, probabilmente di Beatrice, e chiedendo all'altra gieffina il perché del suo comportamento.

Letizia si sarebbe giustificata, dicendo:

"Amore, io non mi metto a parlare con lei. Ero seduta per i c**** miei a fumare una sigaretta e si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e vado via? Scusate, abitiamo tutti qua...Anche io quando ho litigato con Stefano tu ci parlavi senza problemi per esempio. Se io sono sdraiata a fumare e lei si alza per sedersi accanto a me... non posso andarmene...è da maleducati"

Nonostante Perla abbia poi cercato di giustificarsi, Letizia è parsa contrariata dal suo comportamento, mentre anche la regia l'ha rimproverata per non aver indossato il microfono.

pensa far passare per matura e sveglia perfino caschetto pic.twitter.com/diCsyUghQ5 — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 24, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello