Grande Fratello: Perla Vatiero, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Letizia Petris stroncati: le critiche dopo il reality

I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello finiscono nel mirino del Corriere: promossi o bocciati? Arrivano le pagelle sul post reality show dei finalisti: "Lei disastrosa, lui? Un autogol continuo".

I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, nel bene o nel male, continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. A pochi mesi dalla finale della trasmissione, che ha visto trionfare Perla Vatiero, il Corriere ha dato i voti al post reality show di alcuni gieffini svelando chi è stato bocciato.

I concorrenti dell'ultima edizione del Gf bocciati

Da ormai qualche settimana sono stati riaperti i casting per il Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo settembre 2024 su Canale 5. Ma come se la stanno cavando i protagonisti dell'ultima edizione a tre mesi dalla fine del reality show di Canale 5? A dire la sua ci ha pensato il Corriere, che ha pubblicato le pagelle di Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Questi ultimi due freschi di rottura:

Greta, Sergio e il loro circo degli orrori: voto 3. Stanno insieme? Si sono lasciati? I social impazziscono per scoprire i destini della love story tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. La coppia (?) nella Casa aveva la verve di una platessa bollita male, fuori invece sta facendo scintille di hype. Un giorno annunciano, tramite muro di testo Instagram, di essersi detti addio, l’indomani vengono paparazzati insieme al tavolino di un bar. E intanto la gente commenta, visualizza, resta incollata ai loro social. Con grande scorno degli autori del Grande Fratello, immaginiamo. Peccato solo che l’hype intorno ai ‘Sergetti’, questo l’hashtag prescelto per loro dai social, abbia aperto le gabbie a personaggi da circo degli orrori.

Il noto quotidiano ha bocciato anche la vincitrice del Gf ed ex protagonista di Temptation Island, Perla Vatiero, e l'attore Massimiliano Varrese, che dopo l'esperienza nella famosa Casa di Cinecittà si è buttato nel mondo della musica pubblicando il singolo Clap Clap:

Perla disastrosa, la vincitrice fa solo strafalcioni social: voto 2 Vuole sposare Mirko di Temptation Island? Ecco una nuova puntata di questa inutile soap…Ogni giorno posta orgogliosa nelle sue storie Instagram un caravanserraglio di marchi “miracolosi”, di far dimagrire tramite “leggings con il Dna dei raggi infrarossi dentro” (citazione letterale, ndr), di ricaricare computer e smartphone tramite “powerbang” (pronunciato così). In tre mesi, Vatiero ha collezionato soltanto strafalcioni social. Ci si poteva aspettare qualcosa di diverso? Assolutamente no. Ah, sta ancora col suo Mirko Brunetti. Come sempre, per chi ha voglia di crederci [...] Varrese si è convinto d’essere un cantante di successo: voto 5-. Da protagonista a comparsa per i suoi modi aggressivi e iracondi. Un autogol continuo. Nella Casa si lodava a sproposito sostenendo d’essere un grandissimo attore e un affermato ballerino e fuori continua a imbrodarsi da solo. Se la canta e se la suona. Dopotutto, lo troviamo coerente.

Insufficienza grave, infine, per la giovane finalista Letizia Petris, che continua la sua storia d'amore con il romano Paolo Masella:

Letizia Petris vuole condurre ‘Le Iene’: voto 4. Ha ancora ambizioni televisive. Forse sarebbe meglio pensare all’amore…Grandissima incognita dell’intera edizione, porta ancora avanti la sua insipida love story con il macellaio “ditone” Paolo Masella. Congratulazioni alla noia. Intanto, mentre lui è giustamente tornato ad affettar tagli di carne, lei spera ancora di fare tv.

