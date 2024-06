Grande Fratello, Anita Olivieri: "Ho capito che c'era tanta invidia, dopo il Gf ho ricevuto delle proposte interessanti"

Gossip TV

L'ex amata e discussa gieffina Anita Olivieri fa un bilancio della sua esperienza nella famosa Casa del Grande Fratello e rivela di essere pronta a rimettersi in gioco in un altro programma televisivo.

Tempo di bilanci e confessioni per Anita Olivieri. Ospite nell'ultimo appuntamento radiofonico di Turchesando, la giovane protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello si è raccontata senza filtri e ricordato la sua intensa e discussa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Le confessioni di Anita Olivieri sul Gf

Anita Olivieri, che è ancora al centro del gossip per la rottura con Alessio Falsone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, in cui è tornata a parlare dell’esperienza vissuta al Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Il Grande Fratello di positivo mi ha lasciato che nella vita essere sé stessi costa, più si cresce e più è difficile adattarsi, il prezzo è alto, nel bene e nel male. Non è facile, però andare a letto e dire “sono io” mi ha rafforzato. E’ stata un’esperienza introspettiva, mi ha fatto capire tante cose di me. Fatta di persone, legami profondi. Neanche con i nostri parenti stiamo 24 ore su 24, è a tutti gli effetti un esperimento sociale complesso. Non mi sono risparmiata, la noia è portatrice di discussioni, la cosa più piccola e stupida diventa il centro del tuo mondo. Capisci i tuoi limiti, ti devi adattare alle persone, ai caratteri. Io sono stata me stessa, una bella spina nel fianco per gli autori.

Il ritorno alla realtà, dopo sette mesi rinchiusa nella Casa di Cinecittà, non è stato per niente facile per la Olivieri. L'ex fiamma di Falsone, infatti, ha rivelato di aver sofferto davvero tanto le offese e le dure critiche degli utenti dei social:

Mi sono chiusa in casa, sono diventata lo zimbello di tante persone, fa comodo attaccarmi perché fa hype, mentre con altre persone no. Io quando sono uscita sono stata preparata all’odio ma con il tempo ho capito che c’era tanta invidia, tante persone aspirano a fare questi programmi e preferiscono buttarti in basso. Io non ho fatto male a nessuno, ho solo colto questa occasione. Non si rendono conto che ogni parola viene sommata a tante altre. Utilizzare termini molto duri, parlare di malattia, stup*o e uccisione…Ho capito la gravità quando ho visto la mia famiglia. Sono stati molto preoccupati. Sono state due settimane molto giù, un periodo buio. La critica costruttiva è sempre accettata, ma bisogna avere empatia. Non ero preparata e sono stata molto male. Gli amici sono stati indispensabili.

Anita Olivieri pronta a tornare in tv

Dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute durante l'esperienza al Grande Fratello, che è stata segnata prima dall'amicizia con Giuseppe Garibaldi e poi dalla storia con Alessio Falsone, Anita ha parlato dei suoi progetti futuri rivelado di essere disponibile a partecipare ad altri programmi televisivi:

Adesso sto facendo dei lavori indipendenti con il manager ma ho un progetto imprenditoriale, il Grande Fratello era il mezzo per arrivare dove voglio, un progetto dedicato alle donne, una cosa molto importante. Dopo il Grande Fratello ho avuto delle proposte interessanti, ho fatto un provino per un film. Ho apprezzato il fatto che mi abbiano voluto vedere, è stata un’esperienza, è un settore dove bisogna studiare veramente tanto. Isola dei Famosi o Pechino Express? Televisivamente sono aperta a tutto, l’intrattenimento mi piace. Mi hanno proposto anche la radio, vediamo, ora la priorità è riprendermi bene.

