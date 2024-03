Grande Fratello, Perla Vatiero: "Giuseppe Garibaldi ha pensato sempre e solo a vincere" interviene il fratello

Gossip TV

L'aereo per i Beabaldi, sopra la Casa del Grande Fratello, lascia perplessa la Vatiero. Il fratello di Garibaldi, Nicola, ha voluto quindi replicare alla giovane salernitana.

Sopra il cielo soleggiato di Cinecittà oggi sono volati diversi aerei per i concorrenti rimasti del Grande Fratello. E per la verità anche nei confronti di chi, proprio ad un passo, ha dovuto dire addio alla finale. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi a cui oggi i fan della coppia Beabaldi, quelli che quindi tifano ancora per la relazione tra il calabrese e Beatrice Luzzi, hanno mandato un messaggio. Perla Vatiero ha quindi commentato con Beatrice le ultime settimane del bidello, convinta che si sia riavvicinato alla Luzzi solo per strategia. Anche l'attrice romana ha detto la sua sull'uscita di Giuseppe, convinta che l'abbia penalizzato il non prendere mai posizioni decise (nei confronti suoi e anche nei confronti di Anita Oliveri) A commentare le parole di Perla, il fratello di Giuseppe, Nicola che si è abbastanza risentito nei confronti della fidanzata di Mirko Brunetti.

"Cara Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno -ha scritto Nicola Garibaldi - rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello, non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rilevare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce"

Nel mentre Giuseppe, uscito dalla Casa lunedì, ha condiviso vari ringraziamenti e qualche Ig Stories con Anita in viaggio verso Milano. Lui ed altri ex gieffini saranno infatti ospiti nella puntata di domani di Verissimo. Il bidello calabrese sembra voglia stare lontano dalle polemiche e non ha parlato in alcun modo dei suoi ex compagni d'avventura che sono ancora rimasti in Casa. Scopriremo domani se da Silvia Toffanin, Giuseppe voglia togliersi qualche sassolino dalle scarpe o incitare a votare (Beatrice o Letizia?) chi vorrebbe trionfasse nell'edizione.

