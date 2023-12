Grande Fratello, Perla Vatiero e Greta Rossetti nuove troniste a Uomini e Donne? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Un'ultima indiscrezione su Perla Vatiero e Greta Rossetti, attuali concorrenti del GF, le vede come prossime troniste di Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo!

Dopo il Grande Fratello, sia Perla Vatiero sia Greta Rossetti potrebbero trovare l'amore a Uomini e Donne come nuove troniste? Spunta un'indiscrezione che, dopotutto, potrebbe non essere poi così lontana dalla realtà.

GF, Perla e Greta prossime troniste? Ecco l'ultima indiscrezione!

L'ipotesi che una delle due concorrenti del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini possa sedere sul trono classico del dating show di Maria De Filippi non potrebbe essere poi così lontana. Dopotutto, molti ex volti del GF o di Temptation Island hanno preso parte al programma di appuntamenti Mediaset e di recente anche Mirko Brunetti ha espresso interesse per il trono classico:

"Sì, lo farei, sono sincero. Magari non subito, ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore."

Inoltre, sembra che sia sfumata l'ipotesi di vedere Francesca Sorrentino come tronista, visto il recente di fiamma con Manuel Maura, perciò, potrebbe essere plausibile che una delle due gieffine o entrambe possa decidere di trovare l'amore nel programma di De Filippi. A lanciare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha pubblicato una storia su Instagram piuttosto interessante e che ha fatto pensare che, se una delle due gieffin dovesse uscire prima dal GF, allora, ci sarebbe per loro la possibilità del trono classico:

"Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma"

Non si tratterebbe, inoltre, di un caso isolato, se a loro si aggiungesse anche Mirko Brunetti, visto che di recente sul trono è salita Ida Platano e nel parterre di cavalieri è ritornato il suo ex Alessandro Vicinanza. Infatti, portare nel dating show ex e triangoli amorosi rende il programma molto più interessante e ha attirato molto l'attenzione del pubblico.

