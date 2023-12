Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Ho chiuso con Greta perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso 6 mesi fa"

Gossip TV

L'ex inquilino del Grande Fratello, Mirko Brunetti, intervistato dal settimanale Chi, è tornato a parlare delle sue due ex fidanzate Perla e Greta e poi ha lanciato un frecciatina a Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, parla Mirko Brunetti: "Garibaldi è furbo"

Nel corso dell'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Mirko ha avuto un nuovo confronto sia con la Vatiero che con l'ex tentatrice e quest'ultima ha ribadito che la loro storia è finita e di non essere più innamorato. Parole che aveva detto in precedenza anche a Perla, per la quale, ha ribadito di provare un immenso affetto ma di non voler tornare sui suoi passi. Al settimanale Chi, Mirko ha dichiarato.

"Io e Perla eravamo in crisi e Temptation ci sembrava l’ultima occasione per capire dove stessimo andando. Non abbiamo mai pensato alla popolarità, a quello uno ci pensa dopo. Quello che mi dava fastidio è che, parlando con gli altri, mi accusava di essermi spento, pensava che fossi la causa dei suoi problemi, di essere diventata così perché ero apatico, ma era il contrario."

"Greta è stata una ventata di leggerezza e di tranquillità nel momento in cui mi sono aperto alla vita. Mi sono sentito spensierato e sicuro, come dentro al Gf. Dopo il falò di confronto, Perla è uscita con Igor e io con Greta. Con Greta sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee su entrambe, sono due persone con cui ho provato tanto, non mi sono indifferenti."

Mirko ha parlato anche di Giuseppe Garibaldi:

"Lui è furbo, si avvicina a tutte le donne. Si è avvicinato a Perla come a Beatrice, solo che con Perla non ci è riuscito."

Mirko, al magazine diretto da Signorini, ha poi confessato che non gli dispiacerebbe trovare l'amore come nuovo tronista a Uomini e Donne.

