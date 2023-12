Grande Fratello, Perla si rifiuta di baciare Mirko durante il gioco della bottiglia

Gossip TV

I Perletti sono sempre più inevitabilmente distanti. La26ene campana si è rifiutata di baciare Mirko Brunetti durante un gioco organizzato dagli inquilini al Grande Fratello.

Ieri sera, al Grande Fratello, è tornato il gioco della bottiglia che ha coinvolto tutti gli inquilini della Casa. Mirko ha pescato un bigliettino con su scritto "bacio Mikado" e dopo il secondo giro, la bottiglia ha indicato proprio lei, l'ex fidanzata Perla Vatiero.

Grande Fratello, Mirko e Perla decidono di non baciarsi nemmeno per gioco

Quest'ultima ha fanno subito un cenno di no con la mano mentre Brunetti ha deciso di saltare il turno giocandosi il Jolly. Insomma, entrambi, sotto gli occhi di Greta piuttosto divertita, hanno deciso di non darsi alcun bacio nemmeno per gioco. La situazione tra loro sembra ormai abbastanza chiara. La Vatiero, nonostante stia soffrendo ha deciso di mettere un freno e levarsi dal triangolo mentre Mirko ha spazzato via tutti i sogni dei fan dei Preletti dichiarando che prova ancora un sentimento per Greta ma è frenato dalla presenza di Perla.

A Mirko esce il bacio Mikado..

Gira la bottiglia ed esce Perla che fa un segno di no con la mano e lui nel mentre dice che gioca il jolly.#GrandeFratello #perletti pic.twitter.com/3ekIfLDIpN — Saraa✨ (@Saramili16) December 6, 2023

Ieri, Mirko, parlando con Vittorio Menozzi, ha infatti dichiarato:

"Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura”.

Non solo in serata c'è stato anche un confronto con Greta, alla quale Mirko ha voluto ribadire che non c'è mai stato da parte sua la volontà di tornare insieme a Perla:

"Io non ho mai parlato di voler riprovare, di ritrovare Perla, che poi determinati atteggiamenti a te possano aver dato fastidio va benissimo. Su quello io non dico niente."

