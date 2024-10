Grande Fratello, parla Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta. "Lei è malata di tv, anche Javier finge"

Gossip TV

Dopo Alessandro Zarino, anche Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta dice la sua sul comportamento della ballerina al Grande Fratello.

Dopo le dichiarazioni dell'ex tronista Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta, è stato intervistato anche un altro ex compagno dell'ex Velina, Alessandro Rizzo che a Lorenzo Pugnaloni ha espresso il suo parere sul comportamento di Shaila all'interno della Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, dopo Alessandro Zarino anche un altro ex di Shaila Gatta parla della ballerina "Gioca senza avere rispetto per gli altri"

Non c'è dubbio che la Gatta sia una delle protagoniste assolute dell'edizione, soprattutto dopo il triangolo che si è creato con Lorenzo e Javier.

Rizzo ha descritto Shaila come ambigua e strategica. L'ex fiadnzato osservato che Shaila tende a instaurare legami con gli uomini per interesse, adattando le sue scelte in base alla convenienza mediatica e ha inoltre criticato la superficialità del percorso di Shaila al Grande Fratello, sottolineando come sia mossa dalla "fame di apparire," senza lasciare una vera impronta.

"E' sempre la solita frittata - ha dichiarato - Attaccamenti a uomini, false storie sulla sua vita passata difficile, finti discorsi moralisti e perbenisti quando in realtà i suoi fatti dimostrano praticamente tutto il contrario di ciò che dice. Insomma, un percorso molto banale ma che esprime esattamente la sua reale persona. Lei pensa di essere strategica ma lo è nella maniera sbagliata. E’ facilmente sgamabile e, a mio parere, poco furba. Soprattutto, gioca senza avere rispetto per gli altri. Questa è la cosa più brutta che ti fa perdere ogni tipo di valore. Ma capisco che spesso la fame di apparire ti mette i prosciutti sugli occhi. Anche se agendo così non ricaverà mai nulla di concreto. Ha fatto mille passaggi televisivi ma, per via della sua fame malata per la tv, non ne ha ricavato mai un granché dalle sue esperienze. Non ha lasciato mai quell’impronta che poi ti permette di essere realmente affermata, quell’impronta sana."

L'ex fidanzato ha affermato di aver sperato che Shaila fosse maturata, cresciuta e migliorata, ma di averla ritrovata, invece, molto peggiorata. A suo avviso, Shaila avrebbe ancora bisogno di crescere e, soprattutto, di accettare realmente sé stessa, cosa che – secondo lui – non ha ancora fatto, come dimostrerebbe la sua costante ricerca di approvazione. Rizzo ha aggiunto che un aspetto di lei non è mai cambiato e non lo sorprende: la determinazione ad ottenere visibilità a tutti i costi, anche ricorrendo a metodi discutibili. Ha concluso osservando che Shaila, pur di apparire in televisione, sarebbe pronta a tutto, cosa che, secondo lui, risulta piuttosto triste nel 2024.

Ma non è finita qui perché Alessandro Rizzo ha parlato anche del comportamento di Javier Martinez che ad oggi molti vedono come un "vittima" di Shaila

"Non credo che Javier sia così stupido da farsi illudere, fa la parte del cane bastonato. Questo sicuramente fa gioco anche a lui: fare la vittima lo rende “forte” all’interno del reality e uno abituato a contesti televisivi tutta questa ingenuità e tenerezza non la fa. Anzi, penso che lui regga una sceneggiata che va a suo favore. Lei è ovvio che ci ha giocato, Javier è stato funzionale fino ad adesso ma chiaramente le maschere poi cadono e, in un contesto come quello del GF, è per forza di cose così. Non si può fingere a lungo…fortunatamente!