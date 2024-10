Grande Fratello, parla l'ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Zarino: "Deve primeggiare, non guarda in faccia a nessuno"

Gossip TV

Durante un’intervista al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, Alessandro Zarino (sul trono di Uomini e Donne nel 2019), ex fidanzato di Shaila Gatta, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua passata relazione con la ballerina, tra le protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello e ora concorrente del Gran Hermano.

Grande Fratello, Alessandro Zarino su Shaila Gatta: "O ha capito che Javier non era quello giusto e le piace Lorenzo, oppure sta recitando"

Pur non volendo inizialmente parlare di una storia ormai conclusa, ha sentito la necessità di chiarire alcuni aspetti a fronte delle domande ricevute. Zarino ha spiegato come la loro relazione si sia interrotta in maniera inusuale, per messaggio, dopo un anno e mezzo insieme. "È stato un modo strano di chiudere, soprattutto considerando la durata della nostra relazione e l’età che abbiamo", ha dichiarato.

Zarino ha continuato sottolineando che, sebbene la loro rottura non sia mai stata discussa pubblicamente, la fine del loro rapporto è stata segnata da obiettivi di vita molto diversi. "Lei aveva altri sogni, voleva condurre programmi televisivi, mentre io ho deciso di costruirmi una realtà diversa a Napoli. Ognuno ha preso strade diverse, e non ci siamo più trovati." Nonostante il dispiacere per come le cose siano finite, Alessandro ha affermato di essere in pace con la decisione, anche se non approva il modo in cui è stato gestito il tutto. "Non ci siamo mai chiariti, e questo mi fa capire molto sul tipo di persone che siamo diventati."

Ha poi commentato la mancanza di un vero confronto, rimarcando come fosse sbagliato chiudere una relazione importante con un semplice messaggio. "Dopo un anno e mezzo insieme, ci si deve almeno vedere di persona e parlare. Nessuno ha tradito o mancato di rispetto, ma non è giusto terminare in quel modo. C'è stato un litigio, non ci trovavamo più sulla stessa linea, e invece di affrontare il problema, è stato lasciato tutto andare."

Ha descritto Shaila come una persona che tendeva a porsi al centro della relazione, facendo sì che il loro rapporto seguisse molto i suoi ritmi e desideri. "Lei è sempre stata al centro di tutto," ha ammesso. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Alessandro ha voluto ricordare con affetto il tempo trascorso insieme, sottolineando che nonostante tutto, era stato innamorato di lei.

Nonostante non segua assiduamente il programma televisivo in cui Shaila è attualmente coinvolta, Zarino ha ammesso di essere comunque aggiornato grazie ai social. "Anche se non lo guardo direttamente, i social te lo mettono davanti, quindi è come se vedessi ogni puntata." Ha inoltre espresso il suo augurio per Shaila, sperando che possa trovare un percorso positivo nel reality. Tuttavia, ha notato alcuni comportamenti che non lo sorprendono affatto: "Shaila non è una cattiva ragazza, ma ha delle mancanze che compensa in modo sbagliato, e questo la porta a fare delle cose che a molti possono sembrare senza senso. Lei fa sempre quello che le passa per la testa, senza peli sulla lingua. Non mi sorprende vederla così nel programma." Tuttavia, ha messo in guardia su come alcuni atteggiamenti potrebbero essere percepiti negativamente, soprattutto dal pubblico televisivo. "Shaila vuole sempre primeggiare, e a volte questo la porta a non guardare in faccia a nessuno. Questo modo di fare potrebbe farle male."

Alessandro ha poi riflettuto su quello che sta succedendo tra Shaila, Lorenzo e Javier nel programma, ipotizzando che potrebbe essere coinvolta in un gioco. "O ha capito che Javier non era quello giusto e le piace Lorenzo, oppure sta recitando. Shaila deve essere sempre al centro dell'attenzione, e se questo non succede, non si sente bene."

Infine, Alessandro ha voluto ribadire che non tornerebbe mai più con Shaila. "Non tornerei mai indietro. Le chiavi vecchie non aprono porte nuove." Ha chiarito che, nonostante tutto, augura a Shaila il meglio per il suo futuro, ma sottolinea che la loro storia è ormai conclusa. Zarino ha anche escluso l’ipotesi di partecipare al Grande Fratello, spiegando che non sarebbe disposto a lasciare la sua attività a Napoli, che ha costruito con fatica negli ultimi anni.

