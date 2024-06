Grande Fratello, Paolo Masella sbotta sui social dopo i commenti sul bacio negato da Letizia Petris: "Non sapete niente"

Gossip TV

Paolo Masella si è mostrato infastidito quando sui social hanno commentato negativamente il bacio negtogli da Letizia Petris, sua fidanzata conosciuta al GF. Ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello sono nate diverse coppie e tra loro ci sono anche Paolo Masella e Letizia Petris: il macellaio romano e la fotografa si sono innamorati e, nonostante Letizia avesse già una relazione fuori dalla Casa di Cinecittà, la loro attrazione è sfociata presto in una relazione romantica e a distanza di mesi dalla fine del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sembra che tutto proceda a gonfie vele. O quasi?

GF, crisi tra i Paoleti?

Da poco è stato il compleanno di Letizia Petris e la gieffina ha festeggiato con gli amici e Paolo Masella al Samsara di Riccione. Nonostante sembrasse andare tutto per il meglio, i fan hanno notato un particolare molto strano che ha fatto immediatamente pensare che tra i Paoleti ci sia aria di crisi! Nelle precedenti settimane, soprattutto, durante le interviste rilasciate dopo il GF, entrambi gli ex concorrenti si erano detti molto innamorati e felici.

Paolo aveva anche confermato di essersi innamorato quasi all'istante di Letizia e che la considerava la donna della sua vita, così come la fotografa aveva affermato che con il suo fare protettivo Masella le ricordava l'amato padre, scomparso qualche anno fa. Eppure, alla festa di compleanno di Letizia è emerso un particolare che ha fatto pensare ai fan che non sia tutto così perfetto e sereno tra i due ex gieffini.

Questo particolare è contenuto in un video che ha fatto rapidamente il giro del web e mostra Letizia e Paolo abbracciati e intenti a ballare insieme. Tuttavia, quando Paolo fa per avvicinarsi e baciare la fotografa, Letizia si sposta ed evita il bacio del fidanzato più di una volta!

GF, Paolo Masella sbotta sui social per i commenti sul bacio negatogli da Letizia Petris

Questo video e il comportamento di Letizia ha fatto pensare immediatamente che tra i due gieffini ci sia una forte crisi e che le cose tra loro non vadano bene. Ovviamente, non sono mancate anche le critiche da parte di chi, invece, non ha mai ritenuto plausibile la loro storia e li ha sempre trovati falsi e costruiti.

Stanco dei continui commenti su di lui e Letizia, oggi, Paolo Masella ha sbottato sui social e ha deciso di spiegare come sono andate le cose. Prima di lui, anche Letizia ha postato un messaggio nel suo canale Instagram personale - La cameretta di Letizia - nel quale ha ringraziato Paolo che "che mi ha aiutata a gestire i piccoli dettagli e mi ha fatto passare delle bellissime giornate, per amarmi incondizionatamente". A queste parole, che non sono bastate a fugare i dubbi di molti fan, si è poi aggiunto un videomessaggio di Masella.

Ma anche in questo caso non sono mancati commenti, perché nel video Paolo provava a dare delle giustificazioni al comportamento di Letizia, finendo però col dire cose sconclusionate:

"Fatela finita di dire e cercare cose che non esistono, quando io e Lety siamo insieme e ci diamo un bacio: 'lei si è scansata , Oddio non lo ama!Ragazzi, sono cose che succedono, per qualsiasi motivo. Magari si è fatta male all'anca ed è scivolata . Smettetela di cercare qualcosa che non va. Sta andando tutto bene e ci amiamo"

Scopri le ultime news su Grande Fratello