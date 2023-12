Grande Fratello, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi a confronto su Vittorio Menozzi: "Devi stare attento"

Gossip TV

Vittorio Menozzi finisce nel mirino di Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella al Gf.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sabato 2 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Vittorio Menozzi è finito nel mirino di Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella per il suo avvicinamento all'attrice Beatrice Luzzi.

I dubbi di Paolo Masella su Vittorio Menozzi

Il rapporto nato al Grande Fratello tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi continua a essere argomento di discussione nella Casa. Un avvicinamento che non sembra per niente convincere Paolo Masella. Parlando con Giuseppe Garibaldi, infatti, il giovane concorrente non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità:

Secondo me deve stare attento a non diventare una pedina. Più andiamo avanti e più la gente inizierà a giocare. È così, devi stare attento. Non mi ha ancora detto che mi ha nominato. Non ha fatto niente di male, ma non conosce il valore dell'amicizia. Lui non si è comportato da amico e mi sono sorpreso che tu non gli abbia detto niente, se lo avesse fatto a me ci sarei rimasto male. Certi atteggiamenti poteva evitarli.

Dal suo canto, invece, Giuseppe ha ammesso di aver avuto dei dubbi sull'avvicinamento tra Vittorio e Beatrice, ma senza darci troppo peso:

Voglio capire meglio, ma sapevo già tutto di Vittorio e Beatrice. Lui me l'ha ripetuto più di una volta che da parte sua non c'è interesse. Un pò di fastidio c'è, però...sapevo già tutto.

