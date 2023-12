Grande Fratello, Greta Rossetti prima del suo ingresso nella Casa: "Sono single e quando lascio non torno indietro"

Gossip TV

Le dichiarazioni social di Greta Rossetti prima del suo ingresso al Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sabato 2 dicembre 2023 su Canale 5 e vedrà l'ingresso nella Casa di Greta Rossetti. Proprio quest'ultima è intervenuta sui social per ringraziare tutti i suoi fan per il sostegno e ribadire la sua posizione nei confronti di Mirko Brunetti.

Greta Rossetti pronta a entrare al Gf

Domani, sabato 2 dicembre, Greta Rossetti entrerà nella famosa Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. A poche ore dal suo ingresso, l'ex discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island è intervenuta su Instagram per spiegare le sue reali intenzioni con Mirko Brunetti:

D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata. Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro.

Dal suo canto invece Mirko, che nella Casa del Gf è sempre più vicino alla sua ex Perla Vatiero, non ha nascosto la sua delusione nei confronti di Greta:

Mi ha lasciato in diretta nazionale quando diceva che fino a pochi giorni fa mi difendeva. Lei si fa condizionare da quello che sente. Era già successo in passato e io non voglio una persona accanto con questi atteggiamenti. Per lei ho fatto molto e ho messo in gioco i sentimenti. Qui dentro le ho sempre portato rispetto e non ho nulla da recriminarmi. Al mio fianco io voglio una donna che non mi metta in difficoltà.

