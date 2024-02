Grande Fratello, Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: "Nessuno ti vuole qua dentro" (VIDEO)

Gossip TV

Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: l'attacco in diretta al Grande Fratello.

Non c'è pace per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi scontrata in diretta con Massimiliano Varrese, l'attrice è stata duramente attaccata da Paolo Masella che, per difendere il suo compagno di gioco, l'ha definita una "persona orribile".

Paolo Masella duro contro Beatrice Luzzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 5 febbraio 2024 su Canale 5, Paolo Masella è tornato all'attacco contro Beatrice Luzzi. Il motivo? Il giovane macellaio ha deciso di intervenire per difendere Massimiliano Varrese dalle accuse dell'attrice e non ha perso occasione di infierire contro quest'ultima:

Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a lei le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati.

Non contento, come riporta Biccy, Masella ha continuato affermando:

Se tu vedi una persona così aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male.

