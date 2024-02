Grande Fratello, Alfonso Signorini accoglie Giuseppe Garibaldi in studio: "Sta bene, eccolo qui!" [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera al GF, Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico su come sta Giuseppe Garibaldi: il gieffino è rientrato in studio poco dopo!

Venerdì sera, al Grande Fratello ci sono stati attimi di grande concitazione e paura: Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore ed è stata chiamata un'ambulanza per soccorrerlo. A distanza di qualche giorno, il conduttore Alfonso Signorini, in apertura di puntata questa sera, 5 febbraio, su Canale5, ha aggiornato sulle condizioni del concorrente e ha accolto il gieffino in studio.

GF, Giuseppe Garibaldi accolto da Alfonso Signorini nello studio: "Ecco cosa mi è successo..." [VIDEO]

In apertura di puntata, Signorini ha voluto rassicurare i fan e il pubblico del GF sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi:

"Ci siamo presi un grande spavento venerdì sera, ma per fortuna Giuseppe sta bene e rientrerà tra pochissimo nella Casa!"

Signorini fa vedere poi il video che è diventato virale sui social, nel quale si vedono i gieffini allarmarsi quando sentono le grida di Anita Olivieri e la richiesta di chiamare il GF per soccorrere Giuseppe. Il conduttore ha poi accolto Garibaldi, che ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico. Su richiesta del conduttore, Giuseppe ha raccontato cos'è successo con il suo malore:

"Ho cercato di fare l'Alex Schwazer della situazione. Non ho mangiato, ho fatto colazione tardi e poi stavo correndo da circa un'ora e un quarto ad alta velocità...Eh lo so, ho provato a fare lo Schwazer della situazione"

Garibaldi ha poi ringraziato il pubblico, i dottori del GF, gli autori e i fan che da tutta Italia gli sono stati vicino: "Devo ringraziarvi tutti, grazie per il vostro affetto e sostegno".

Scopri le ultime news su Grande Fratello