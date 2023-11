Grande Fratello, Paolo Masella chiude con Letizia Petris: ''Non mi sento di aver sbagliato niente''

Gossip TV

Tra Paolo Masella e Letizia Petris è tutto finito? Il macellaio del Grande Fratello è stufo e mette un punto alla love story.

È già finita tra Paolo Masella e Letizia Petris? I due protagonisti del Grande Fratello hanno discusso animatamente prima della puntata su Canale 5 e il macellaio è certo di non essere ricambiato totalmente dalla bella fotografa. Così, dopo la diretta, Paolo si sfoga con Mirko Brunetti.

Grande Fratello, Paolo Masella ha deciso: Letizia addio!

Nella casa del Grande Fratello l’amore nasce e si consuma alla velocità della luce, come nel caso di quello sbocciato tra Paolo Masella e Letizia Petris. Il bel macellaio romano ha espresso il suo interesse per la fotografa sin dall’inizio di questa avventura e un’amicizia sincera si è trasformata in flirt, quando lei ha lasciato il suo fidanzato per vivere l’attrazione che sentiva per Paolo. Poco prima dell’ultima puntata andata in onda del GF, tuttavia, qualcosa si è rotto e Letizia e Paolo hanno discusso animatamente.

Secondo il gieffino i comportamenti di Letizia poterebbero alla conclusione che lui è molto più preso di lei in questa relazione e, se non bastassero i dubbi degli inquilini della casa sulla love story, il fatto che la fotografa non abbia smentito del tutto ha portato Paolo a prendere una decisione. Subito dopo la diretta, infatti, Masella si è ritrovato in cucina con Mirko Brunetti, grande protagonista della diretta a causa dell’ingresso in scena della sua ex fidanzata Perla Vatiero, e ha ammesso di voler chiudere per sempre con Petris.

“Basta, ho chiuso. Non mi sento di aver sbagliato niente”, ha ammesso Paolo davanti ad un attonito Mirko. Sebbene anche lui nutrisse perplessità sulle intenzioni di Letizia, infatti, non si sarebbe mai aspettato questo epilogo così presto. Sarà veramente una fine o si tratta di una piccola pausa di riflessione? Certo che la convivenza forzata potrebbe portare a qualche ripensamento, come spesso accade nella casa più spiata d'Italia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .