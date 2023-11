Grande Fratello, gli inquilini svelano cosa pensano della storia tra Letizia Petris e Paolo Masella [VIDEO]

Gossip TV

Al Grande Fratello, in attesa della puntata di questa sera, gli inquilini si confrontano sulla storia tra Letizia Petris e Paolo Masella.

Nella casa del Grande Fratello non si placano le perplessità sulla relazione tra Paolo Masella e Letizia Petris. Nel corso di un momento di relax, Angelica Baraldi e Mirko Brunetti hanno espresso il loro parere sui due inquilini del reality di Canale5.

GF, Mirko e Angelica perplessi su Letizia e Paolo

La prima a commentare la stranezza della situazione è Angelica Baraldi che ammette che i due si sono uniti quando Letizia ha affrontato un momento di sconforto. Tuttavia, Mirko è di diversa opinione e - anche ipocritamente, considerato il suo percorso - ammette che per lui è assurdo che nel giro di 5 giorni la fotografa abbia chiuso una storia e poi si sia avvicinata a Paolo:

"Se tu il giorno prima non vedi l'ora di festeggiare il tuo anniversario con il tuo fidanzato, poi, arriva una lettera e a distanza di 5 giorni inizi un'altra relazione, quando 4 giorni prima aspettavi e volevi solo il tuo fidanzato?"

Poco dopo si inserisce nella conversazione anche Massimiliano Varrese, che ammette che anche per lui la situazione è molto ambigua, anche se sente che Paolo è sincero nei suoi sentimenti per Letizia, mentre ritiene che la fotografa possa non essere così onesta con lui, visto anche il suo precedente comportamento con l'ex fidanzata. Anche Mirko allora afferma che evidentemente per Paolo è solo una ricerca di attenzioni, ma non si dovrebbe parlare di sentimenti, ma su questo Varrese è in disaccordo:

"Il corpo di Letizia, quando Paolo si avvicina, si ritrae...mi dispiace per Paolo. Il corpo non mente, l'abbiamo visto tutti nei video."

