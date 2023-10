Grande Fratello, Pamela Prati glissa su una domanda sul nuovo fidanzato Simone!

Gossip TV

Pamela Prati, l'ex vippona del Grande Fratello, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha preferito non rispondere a una domanda sul nuovo amore, il modello diciannovenne Simone. Ecco cosa è successo!

Negli ultimi anni, Pamela Prati e il suo rapporto con l'amore hanno suscitato diverso scalpore nel mondo dello spettacolo: prima il caso Mark Caltagirone, poi la storia d'amore con Marco Bellavia e, di recente, la nuova relazione con il diciannovenne modello Simone. Proprio su quest'ultimo, però, in trasmissione a Domenica In, di cui è stata ospite ieri, domenica 1°ottobre, la showgirl ha preferito non rispondere a una domanda della conduttrice Mara Venier.

GF, Pamela Prati glissa su una domanda sul nuovo boyfriend Simone!

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Pamela Prati ha intrapreso una relazione, durata qualche settimana, con il vippone Marco Bellavia. Dopo la fine della loro storia, tuttavia, l'ex gieffina si è mostrata in qualche scatto su Instagram con un giovane uomo, un modello di 19 anni, con cui solo di recente è uscita allo scoperto con una romantica dedica su Instagram.

Tuttavia, nella puntata di Domenica In di ieri, 1°ottobre, Pamela Prati ha elegantemente glissato su una domanda che la padrona di casa, Maa Venier, le ha rivolto a proposito del nuovo amore che sta vivendo. Quando Venier le ha chiesto se è innamorata in questo momento, Pamela Prati con grande nonchalance ha ammesso di essere sempre innamorata...ma della sua famiglia:

"Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia."

Comprendendo subito la reticenza della sua ospite, Mara Venier ha preferito cambiare argomento, concentrandosi sulla nuova avventura professionale che la showgirl sta vivendo: è infatti parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare varietà di Carlo Conti.

