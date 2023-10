Grande Fratello, Jane Alexander e Beatrice Luzzi a confronto: "Non ti ho rubato nessun ruolo, devi dire la verità" [VIDEO]

Gossip TV

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Jane Alexander e Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso confronto sul ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker che la gieffina insinua le sia stato rubato dalla rivale. Ecco cosa è successo!

Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha dimostrato di non gradire di essere paragonata a Jane Alexander, l'attrice che, stando alle sue parole, le avrebbe soffiato il ruolo della cattiva in Elisa di Rivombrosa. Nella puntata anda in onda ieri sera, lunedì 9 ottobre, su Canale5 le due attrici si sono confrontate nella casa di Cinecittà.

GF, Jane Alexander e Beatrice Luzzi a confronto: "Sei stata subdola"

Tutto era iniziato quando Valentina Modini aveva paragonato Beatrice Luzzi a Jane Alexander e la gieffina aveva reagito in maniera negativa, ricordando che in passato Jane Alexander le aveva soffiato il ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Dalla casa, l'antipatia verso Alexander era giunta sino alla diretta interessata che aveva commentato sui social, smentendo le parole dell'attrice.

A sorpresa, nella puntata di ieri sera, Jane Alexander era entrata per un confronto, mentre i gieffini erano freezzati:

"Come puoi immaginare sono venuta qui per le cose brutte dette. Hai avuto modo di ritrattare e sottoscrivere. Io voglio sapere in che 'malissimo modo' io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che eri sicura di avere. Non è bello parlare di una collega in questo modo. Cosa ho fatto? Se mi hanno doppiata nel ruolo? E quindi? Non sarei qui altrimenti. Chi ha dovuto scegliere? Mi dispiace che qualcuno possa averti detto questo. Sei stata subdola. Ti stai contraddicendo. La solidarietà femminile? Mi hai fatta passare per una poco di buono"

Beatrice ha provato a spiegare che non era andata così e che, dato che l'avevano doppiata nel ruolo, forse lei sarebbe stata più adatta al ruolo:

"Nel momento in cui mi è stato proposto, pensavo che fosse perfetto per me. Ho detto che i fatti danno ragione a te, sei contenta?"

In risposta, Jane Alexander ha letto la lettera che la regista della fiction, Cinzia TH Torrisi, ha scritto e che confermava che tra i nomi finalisti per il ruolo non ci fosse quello della Luzzi. A quel punto, la gieffina ha deciso di chiedere scusa sinceramente alla rivale: "Ti chiedo scusa, non volevo alludere a quella cosa che intendevi tu!".

