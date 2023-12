Grande Fratello: nuovo scivolone di Anita Oliveri sul Parkinson [Video]

Gossip TV

Una nuova battuta infelice di Anita Olivieri scatena l'ira del web che chiede la squalifica per la giovane romana che si è spesso resa protagonista di esternazioni poco felici durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello.

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 dicembre 2023, mentre stava ballando davanti allo specchio in compagnia di Rosy Chin e Fiordaliso, Anita ha ironizzato le loro movenze parlando di una grave patologia, il Parkinson.

“Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo”. ha esclamato la giovane romana davanti allo specchio. Una frase che il popolo del web ha immediatamente condannato ricordando i vari scivoloni della Oliveri in questa edizione. C'è da dire che gieffina non gode molto del sostegno del pubblico, in quanto è l'antagonista per eccellenza della Luzzi che può contare su numeroso e fragoroso fandom. Ogni parola quindi di Anita è sempre passata al setaccio e viene spesso messa sotto accusa anche se una ragione evidente. Un parte degli internauti ha espresso un un parare più moderato in quanto la ragazza non aveva desiderio di offendere chi soffre di questa malattia ma c'è anche chi, dall'altra, ha evidenziato che la 26enne ha senza dubbio mancato di tatto facendo un paragone fuori luogo, inappropriato e insensibile nei confronti delle persone affette da questa patologia o le persone che sono vicine e chi la combatte.

