Grande Fratello, notte bollente per tra Shaila Gatta e Javier Martinez, passione alle stelle

Gossip TV

Nella notte, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare finalmente alla passione: ecco cosa è successo nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello.

Nella Casa del Grande Fratello, è finalmente scoppiata la passione tra Javier Martinez e Shaila Gatta. L'ex velina, inizialmente interessata a Lorenzo Spolverato, ha poi spostato la sua attenzione verso il pallavolista argentino Javier, con cui ha cominciato a costruire una relazione più profonda.

Tuttavia, l'inizio del loro legame è stato complicato, poiché Shaila aveva manifestato dubbi, definendo Javier "troppo spento", e momentaneamente si era riavvicinata a Lorenzo.

Grande Fratello, notte di passione tra Shaila e Javier: cosa è accaduto

Durante la settima puntata del reality, Shaila ha ammesso di provare ancora attrazione per Lorenzo, provocando una reazione in Javier che ha deciso di interrompere la loro conoscenza. In un confronto diretto, Javier ha chiarito: "Ho cercato di vederti diversamente, ma non ci riesco... Per me non sarai mai solo un'amica."

Dopo vari tira e molla, Shaila ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti, riavvicinandosi a Javier.

Nell'ottava puntata, la ballerina ha dichiarato che Javier si è dimostrato paziente e premuroso, riaccendendo in lei un'attrazione che inizialmente aveva messo da parte. Le sue parole hanno fatto emergere un sentimento più forte: "Mi sono resa conto che Javier è davvero un uomo, mi piace e mi fa stare bene."

Quella stessa notte, tra carezze e abbracci, i due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato, come mostrato durante la diretta su Mediaset Extra. Durante la notte, i telespettatori hanno seguito con attenzione i momenti di intimità tra i due sotto il famoso piumone del GF, tanto che le coinquiline Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, infastidite dalla situazione, hanno deciso di lasciare la stanza.

La confessione di Shaila: "Javier mi ha conquistata"

Il giorno seguente, confidandosi con le sue coinquiline, Shaila ha ammesso di essere sempre più coinvolta da Javier:

"Sto iniziando ad aprire le porte del mio cuore... Quando mi ha detto certe cose, mi sono sciolta." Il loro legame sembra evolversi verso qualcosa di più romantico, e Shaila ha confessato: "Mi viene voglia di baciarlo, di fare l'amore con lui... Se fossimo fuori, gli sarei già saltata addosso."

Resta ora da vedere come si svilupperà la relazione tra Shaila e Javier nelle prossime puntate del reality, mentre il loro legame sembra diventare sempre più forte e coinvolgente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .