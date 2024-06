Grande Fratello, nota ex tronista di Uomini e Donne tra i concorrenti della prossima edizione? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

Tra i concorrenti della prossima edizione del GF potrebbe esserci anche una nota ex tronista di Uomini e Donne? Ecco l'ultima indiscrezione!

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello: nonostante manchino ancora diversi mesi all'accensione delle luci della Casa di Cinecittà, gli autori e Alfonso Signorini, conduttore del reality, sono già al lavoro per mettere insieme il cast di aspiranti gieffini che parteciperanno al programma. Tra le ultime indiscrezioni sembra che un'ex tronista di Uomini e Donne sarà tra i concorrenti della trasmissione. Di chi stiamo parlando?

GF, ex tronista...e suo ex fidanzato tra i gieffini della prossima edizione?

Anche per la prossima edizione del GF avremo un cast misto: concorrenti vip e non vip abiteranno insieme i lussuosi ambienti della Casa più spiata d'Italia. E, come anche per l'edizione che si è conclusa a marzo con la vittoria di Perla Vatiero, tra i gieffini che varcheranno la porta rossa ci potrebbero essere anche ex tronisti e personaggi legati ai programmi Fascino.

L'ultima indiscrezione parla di una nota ex tronista tra i gieffini della prossima edizione e che potrebbe convivere nella Casa con un suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià e del suo ex Federico Chimirri. A lanciare l'indiscrezione è stata la gossippara Deianira Marzano che, con una storia Instagrm, ha svelato la succosa indiscrezione:

"Federico Chimirri è tra i papabili concorrenti del prossimo GF! Fonte certa"

Anche Amedeo Venza ha rafforzato l'indiscrezione, aggiungendo poi che Chimirri ha già superato i primi step dei colloqui proposti dagli autori del GF, mentre anche Giulia Cavaglià sembrerebbe essere in contatto con la redazione del reality per fare il suo ingresso nella Casa. Infatti, come ha svelato Venza, Cavaglià è stata contattata dal GF:

"Sì, è in contatto anche lei per entrare al GF. E se entra lui, entrerà dopo. Ovviamente, fanno gli gnorri, ma noi sappiamo sempre tutto"

GF, la storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri

La storia d'amore tra l'ex tronista Giulia Cavaglià e l'ex concorrente di Masterchef Federico Chimirri è stata particolarmente travagliata e discussa: i due si sono conosciuti e innamorati dopo la fine dell'esperienza a Uomini e Donne di Giulai Cavaglià. Quest'ultima, infatti, è stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi - che è oggi felicemente fidanzato con Claudia Dionigi, sua scelta all'epoca del trono e dalla quale ha avuto una figlia - e poi tronista e la sua scelta era ricaduta su Manuel Galiano.

La loro relazione si spense poco dopo la fine del programma e in quel periodo Giulia conobbe Federico, con cui ha poi iniziato una storia d'amore. Lo scorso febbraio la coppia ha annunciato la rottura definitiva, dopo una crisi avvenuta nell'estate 2023 e che era stata causata, a detta dell'ex tronista, dai tradimenti di Federico Chimirri.

La sua accusa era però stata respinta dall'ex concorrente di Masterchef, il quale era stato difeso anche da Manuel Galiano. Secondo l'ex corteggiatore, infatti, tutto sarebbe stato orchestrato dalla Cavaglià, ma poco dopo fu Chimirri a rivelare come stavano davvero le cose. Si era trattato, stando alle sue parole, di un malinteso nato in seguito a una forte lite tra i due.

Dopo la smentita dei tradimenti, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri avevno ripreso a frequentarsi, ma purtroppo la loro storia era giunta al capolinea lo scorso febbraio. Se i rumors sulla loro presenza al GF si rivelassero fondati, allora gli autori del GF potrebbero cercare di replicare l'effetto Perletti, mettendo insieme due ex fidanzati nella Casa e sperando nella creazione di dinamiche tra loro? Staremo a vedere!

