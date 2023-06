Uomini e Donne, Federico Chimirri conferma la rottura con Giulia Cavaglià dopo le rivelazioni di Manuel Galiano

Gossip TV

Federico Chimirri conferma la fine della relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne: "Non ci sono vincitori o perdenti".

È davvero finita la storia d'amore tra Federico Chimirri e Giulia Cavaglià. Dopo le pesanti insinuazioni di Manuel Galiano, il giovane chef ha finalmente rotto il silenzio sui social e confermato la rottura con l'ex discussa tronista di Uomini e Donne.

Federico Chimirri vuota il sacco sulla rottura con Giulia Cavaglià

La relazione tra Federico Chimirri e Giulia Cavaglià è giunta al capolinea. A commentare la rottura tra i due ci ha pensato Manuel Galiano, che ha smascherato l'ex tronista di Uomini e Donne accusandola di aver "preso in giro" il suo ormai ex e inscenato un finto tradimento ai fini di rimanere single. Dichiarazioni molto forti che hanno spiazzato tutti e provocato la reazione del giovane cuoco:

Sto attraversando un momento difficile e di tanta sofferenza. Non parlerò mai, il gossip non è una cosa che mi appartiene. Non sarei mai capace di fare del male, tanto meno alla persona che amo e con cui ho condiviso tanto tempo. Non mi interessa di cosa sia vero e cosa no. Quando una coppia si lascia non ci sono vincitori o perdenti. Non ci sono santi né carnefici ma ci sono solo persone che soffrono quindi vi prego di smetterla. Buon viaggio a me, tornerò presto e più forte.

Ma non è finita qui perché, come riporta Isa e Chia, Amedeo Venza ha rivelato sui social che Giulia sarebbe in lizza per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alla base della rottura con Chimirri, quindi, potrebbe esserci anche questa spiegazione:

Pare che la bella Giulietta è in lizza per i casting del prossimo Gf Vip/Nip quindi devo dedurre che tutta questa manfrina del tradimento subito non è altro che una scusante per lasciare il fidanzato?! Non poteva dirgli tranquillamente: "senti io devo provare a entrare al Gf quindi ti lascio", senza metterlo in croce così!

