Grande Fratello, Nicole, l'ex fidanzata di Letizia, mostra una foto shock: "Mi ha dato due schiaffoni"

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, Letizia ha ricevuto un videomessaggio da parte della sua ex fidanzata Nicole Conte che ha è tornata a parlare della loro storia passata ribadendo le violenze fisiche e piscologiche subite dalla gieffina.

“Prima di mettere un punto enorme su questa storia volevo sottolineare due cose. In primis, mi ha fatto veramente male vedere com’è stato sminuito un discorso così importante come la violenza fisica e mentale ed è stato giustificato da te con la tua età e la tua consapevolezza. Certe cose sono ingiustificabili”, ha dichiarato Nicole nel videomessaggio. “Inoltre, io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa, se tu non avessi scritto e riscritto insinuando che io ti pensassi, nonostante io avessi già intrapreso un’altra relazione e anche tu. Non menzioni mai che l’ultima volta che ci siamo viste non è stata con la morte di tuo papà, ma il 7 giugno 2020 e tu sai benissimo cos’è successo quel giorno"

Dopo le parole di Nicole, la 24enne romagnola non ha voluto replicare affermando di non voler più dare spazio e parlare di una relazione ormai finita da diverso tempo. Signorini le ha chiesto cosa fosse successo nella data in cui ha fatto riferimento Nicole e Letizia si ricordava di aver ricevuto un mazzo di fiori il giorno prima del suo compleanno.

Poco dopo, l'ex fidanzata ha voluto precisare cosa fosse realmente accaduto quel giorno con tanto di foto

“Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fiori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino" e poi, condividendo una foto datata di quel giorno e tumefatta in volta, ha aggiunto:

“Questo è il mazzo di fiori che le ho portato. Ad ognuno le sue conclusioni. Punto”.

