Grande Fratello, nel cast un'altra protagonista di Tempation Island e tre ragazze di Non è la Rai!

Gossip TV

Il portale di Tvblog, dopo Dagospia, ha diffuso altri nomi di vip che animeranno la nuova edizione del Grande Fratello.

Nel corso della giornata sono emersi i primi nomi dei concorrenti che entreranno nella Casa più famosa e ambita d’Italia, scatenando già grande entusiasmo tra i fan del reality show.

Grande Fratello, "Nel cast anche la tentatrice Maika Randazzo e tre ex ragazze di Non è la Rai"

Il portale di Dagospia ha annunciato nella prossima edizione del Grande Fratello, l'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, Enzo Paolo Turchi e due recenti protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella che nel docu-reality della Fascino erano entrati fidanzati. La Cascella in serata, ha confermato di aver fatto il provino per entrare tuttavia ha annunciato che visto la lunga durata del reality condotto da Alfonso Signorini, preferisce rinunciare e si è candidata come opinionista accanto a Cesara Buonamici.

Ma le sorprese non sono finite qui. TvBlog ha annunciato altri vip pronti ad animare la Casa più spiata d'Italia. Ecco cosa si legge sul portale:

"Ci sarà anche la tentatrice Maika Randazzo, che ha per cosi dire “soffiato” Lino ad Alessia."

Inoltre ci saranno ben tre ex ragazze del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai:

"Si parte da tre ragazze di Non è la Rai, il famoso varietà diretto e condotto per Mediaset dal mitico Gianni Boncompagni. Il loro nome è Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Non abbiamo ancora finito. TvBlog può anticipare che nel cast del prossimo Grande Fratello ci sarà anche l’attrice Clarissa Burt."

Come l'anno scorso con Perla Vatiero, Greta Rossetti e Miko Brunetti, si ripresenterebbe dunque il triangolo, formato dall'ex coppia Lino e Alessia e dalla tentatrice Maika che sembra stia frequentando proprio il giovane campano.

TvBlog annuncia che anche Maika Randazzo, che durante Temptation Island ha avviato la conoscenza con Lino, sarà una concorrente del #GrandeFratello. pic.twitter.com/BtyqWN67LQ — Trash Italiano (@trash_italiano) July 29, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .