Grande Fratello: Karina Cascella conferma di essere stata contattata per la nuova edizione, le trattive però sono ferme

Parla l''ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella: "Mi hanno contattato gli autori del Grande Fratello ma..."

Questa mattina Dagospia ha diffuso i primi quattro nomi ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Tra questi "provinati" ci sarebbe Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne (e dei salotti di Barbara D'Urso) e vincitrice della terza edizione de La Talpa.

Grande Fratello, Karina Cascella contattata per la nuova edizione: "Sei mesi però sono troppi, mi sono proposta come opinionista"

Poco fa, la stessa Karina ha confermato di aver sostenuto un provino con Signorini, tuttavia, ha anche rivelato di aver interrotto le trattative perché sei mesi lontana dalla sua famiglia sarebbero troppi per lei. La Cascella, però, ha avanzato una nuova proposta: partecipare al Grande Fratello come opinionista. Gli autori del reality show dovrebbero prendere seriamente in considerazione questa idea, dato che Karina è conosciuta per la sua abilità nel commentare e analizzare i reality e i dating show. La sua capacità di generare discussioni e interesse sui social media è notevole, spesso superando quella di chi è pagato per commentare le vicende dei concorrenti.

Karina Cascella ha una lunga storia come opinionista nei programmi televisivi italiani, distinguendosi per la sua schiettezza e la sua capacità di cogliere al volo le dinamiche di gioco e i comportamenti dei partecipanti. La sua presenza come opinionista nel Grande Fratello potrebbe apportare un valore aggiunto al programma, offrendo commenti pungenti e approfonditi che potrebbero arricchire l’esperienza degli spettatori.

Ecco cosa ha dichiarato Cascella su Instagram:

“Mi hanno contattato gli autori del GF, così come è successo per L’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino. Ho parlato con gli autori e con Alfonso Signorini. Erano presenti autori che conoscevo già e altri che non conoscevo. Sono stati tutti molto carini. Alfonso è stata una piacevolissima scoperta, non lo conoscevo, sono stata piacevolmente colpita. Lui è stato genuino e molto disponibile, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sono rimasta colpita dalla persona che è. Da lì, dopo il casting c’è stata una proposta e dopo la mia risposta alla proposta la trattativa si è interrotta. Lo so, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare al un programma così popolare che garantisce molte possibilità a livello economico e cose per quanto riguarda il lavoro con i social."

"Io però ho dovuto dare una risposta dettata dalle mie priorità che sono la mia famiglia, la mia attività e la mia bambina che inizierà il liceo. Sei mesi lontana da tutto è davvero troppo tempo. Ho preferito interrompere il tutto, perché non proseguisse. Io sono una che non fa le cose a metà. Non vado una settimana e mi ritiro, se inizio una cosa la faccio bene. Non sarò una concorrente e mi dispiace tanto deludere gli amanti del trash."

L'ex opinionista ha anche lanciato una frecciatina a Lino Giuliano, tra i candidati della nuova edizione del reality:

"C’è chi tirerà un sospiro di sollievo e parlo di Lino. Se mi avesse trovata in casa, il falò di Temptation Island sarebbe stato nulla a confronto rispetto a quello che gli avrei fatto passare. Detto questo però ribadisco agli autori, che io sono sempre disponibile per fare l’opinionista”

