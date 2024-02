Grande Fratello: "Mirko? Un bamboccione a cui piace la telecamera", l'attacco di un'ex velina

Gossip TV

Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, intervistata nel talk show 361 Lounge, ha attaccato duramente l'ex fidanzato di Perla Vatiero.

Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, intervistata nel talk show 361 Lounge, ha attaccato duramente l'ex fidanzato di Perla Vatiero, Mirko Brunetti che ieri sera è tornato nella Casa del Grande Fratello come ospite per qualche giorno.

"Secondo me questo Mirko rappresenta il ragazzo classico della nuova generazione, cioè il bello che non balla proprio - ha dichiarato la showgirl - Lui è un pesce al brodo! Il pesce al brodo a Napoli si dice così. Lui è il tipico ragazzo che non si muove. Dai, hai due belle ragazze con carattere, io mi chiedo perché lo guardano ancora. Per me è un pesciolino, sta lì come un bamboccione, poi esce dalla Casa e si ricorda di avere un carattere".

"Se Mirko non avesse avuto il Grande Fratello a spingerlo, non avrebbe fatto nulla. Ragazzi questo qui dorme come non so cosa, dorme come un bambino. Rispecchia la nuova generazione di maschi che sono diventati delle dive e si fanno corteggiare. Ma sta Perla gli ha fatto una bella dichiarazione , merita un uomo alla sua altezza, non un ragazzino che non ha coraggio. Perla è innamorata di lui, Mirko credo stia usando la situazione, gli piace la telecamera."

La Gatta ha espresso anche la sua opinione su Vittorio Menozzi, ben diverso secondo lei da Mirko:

"Mirko non è come Vittorio. Lui è un ragazzo fragile e giovane, rimasto schiacciato da una personalità forte come quella di Beatrice Luzzi."

Brunetti già ieri sera ha cercato nel mentre di smorzare i toni dei suoi ex compagni d'avventura nei confronti di Beatrice Luzzi:

"Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! "

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .