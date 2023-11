Grande Fratello, "Mirko torna con Perla e lascia Greta, tutti e tre sarebbero d'accordo" l'indiscrezione

Gossip TV

Mirko Brunetti tra gli attuali protagonisti del Grande Fratello, si ritroverà la sua ex fidanzata Perla come nuova inquilina della Casa. Greta Rossetti, nel mentre, resterà ad osservare ma sarebbe previsto un colpo di scena.

Mirko Brunetti, il 26enne originario di Rieti, tra gli attuali protagonisti del Grande Fratello, sta trascinando (consapevole o inconsapevole) nel reality le stesse vicende che hanno catalizzato l'attenzione nel corso della sua partecipazione a Temptation Island.

Grande Fratello, Mirko Brunetti tornerà insieme alla sua ex fidanzata Perla Vatiero, il gossip

Nel viaggio dei sentimenti di Filippo Bisciglia, Mirko, come è ormai noto, ha lasciato la sua storica fidanzata Perla Vatiero per fidanzarsi con la tentatrice Greta Rossetti. Una storia molto discussa la loro, per i tempi e le modalità che tuttavia ha avuto una battuta d'arresto, una crisi, ora pare superata proprio dovuta a Perla. Brunetti avrebbe infatti mandato dei messaggi alla sua ex, scoperti da Greta che avrebbe iniziato a mettere in discussione la fiducia e di conseguenza il loro rapporto. Il gieffino si è incontrato con l'ex tentatrice già due volte nel corso della permeanza nella Casa e nell'ultimo incontro i due si sono rappacificati, dichiarandosi di amarsi, nonostante le incomprensioni e il distacco. Ma naturalmente gli autori non si stanno evidentemente accontentando e Perla Vatiero è stata annunciata come concorrente ufficiale ed entrerà nel corso del prossimo appuntamento, in onda lunedì 13 novembre prossimo.

Greta ha già commentato l'ingresso di Perla, in maniera piuttosto serena e pacifica, sostenendo che lei non avrebbe tutta questa voglia di entrare nella Casa perché andrebbe ad emergere un lato istintivo del suo carattere che non avrebbe voglia di mostrare.

Ma pare che ci sia un altro colpo di scena. Secondo l'esperta di gossip (e non solo) Deianira Marzano, i tre - Mirko, Perla e Greta - sarebbero d'accordo dall'inizio e alla fine Brunetti si rimetterà insieme alla sua ex Vatiero.

“Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island - si legge sul profilo Instagarm della Marzano - E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .