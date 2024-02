Grande Fratello, Mirko spiazza tutti: "Sono tre mesi che non bacio Perla"

Gossip TV

Mirko Brunetti ha svelato di aver baciato Perla Vatiero...

Una frase pronunciata da Mirko Brunetti ha infiammato il gossip sui Perletti. Nel corso della serata di ieri, Letizia e Paolo hanno invitato il 26 anni a dare un bacio alla sua ex fidanzata Perla per avere delle bottiglie di vino dal Grande Fratello.

Mirko, incalzato dai suoi compagni d'avventura, ha quindi risposto: "Sono tre mesi che non la bacio e mi vendo per delle bottiglie?". La risposta di Brunetti ha quindi ha svelato che i due ragazzi si sarebbero già baciati durante la permeanza di Mirko prima della sua eliminazione nella Casa. E non è finita qui perché sempre nel corso della serata di ieri, il ragazzo ha provato a dare un bacio stampo a Perla anche se quest'ultima gli ha fatto presente di non scherzare così.

io devo capire questa cosa qua in che senso 3 mesi che non la bacia, era novembre e stavano in casa io devo capire dove e quando forse quella sera che mirko si era messo nel letto di perla e si vede che le dà un bacio e perla dice “non rimani” #perletti

pic.twitter.com/crmlKZBEPX — piadiners~piecurosa era (@piadiners1) February 16, 2024

