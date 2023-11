Grande Fratello, Mirko Brunetti spiazza tutti: "Non riesco a trattenermi, mi viene spontaneo..."

Gossip TV

La rivelazione inaspettata di Mirko Brunetti al Gf sulla sua fidanzata Greta Rossetti.

L'ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha letteralmente destabilizzato Mirko Brunetti e stravolto il suo percorso. Parlando con Angelica Baraldi, infatti, il giovane concorrente del reality show di Canale 5 è persino arrivato a mettere in discussione i suoi sentimenti per Greta Rossetti.

Mirko Brunetti e le parole su Greta Rossetti

Mirko Brunetti è pronto a lasciare Greta Rossetti? Nelle ultime ore, il giovane concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a una rivelazione che ha spiazzato tutti i telespettatori. Come riporta Biccy, parlando con Angelica Baraldi circa il suo rapporto con l'ex tentatrice, il ragazzo ha ammesso:

All’inizio con Greta era proprio un’alchimia mentale e poi fisica. C’era una chimica mentale pazzesca su tante cose diverse. Un’alchimia che non ritrovo più in Greta ed è quello che mi manda in confusione adesso. Quel sentimento l’ho provato per quella persona lì e ad oggi non lo sento perché non rivedo nemmeno quella persona lì di prima.

Un discorso completamente diverso per quanto riguarda Perla. Il gieffino ha infatti rivelato di sentirsi in colpa per il modo in cui ha espresso i suoi sentimenti per Greta senza pensare a come potesse stare la sua ex:

Con Perla non riesco a dare un quadro ancora. Non riesco a trattenermi con Perla. Mi viene spontaneo darle piccole attenzioni sulle piccolezze, essere anche premuroso. Mi viene proprio spontaneo e non può essere diversamente. Ho un blocco nei suoi confronti perché la situazione è strana. Mi viene spontaneo darle attenzioni. Sono pensieroso e non dormo la notte e anche per questa cosa. Talmente avevo messo da parte me stesso nella vecchia relazione, che non voglio rifarlo adesso. Ero a 1000 con Greta e lì dovevo avere più tatto e ho sbagliato, dovevo essere più lucido. Nell’esprimere le cose dovevo fare diversamente. Non voglio fare l’errore di non mettere nuovamente me al centro e al primo posto.

Perla, se lei sta male io sto male, se sta bene io sto bene. Ma anche lei, sapeva ieri notte che stavo male per Ciro, si è preoccupata di vedere se dormivo. Però averla qui non la riesco a percepire come la cosa bellissima che è, perché comunque so che non posso comportarmi in un certo modo. Però la vedo serena e diversa in modo positivo. Se con Perla ho ammesso gli sbagli miei? No, non le ho detto questo.

