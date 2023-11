Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti interviene sulla situazione con Mirko Brunetti

Gossip TV

La madre dell'ex tentatrice di Tempation Island ha commentato quello che è successo nel corso (e dopo) la ventunesima puntata del Grande Fratello

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, a Mirko Brunetti è stato fatto vedere un gesto social di Greta Rossetti nel quale, l'ex tentatrice, ha messo like ad un commento in cui veniva definito "un piacione", mandandolo anche a quel paese.

Dopo la diretta, Mirko ha commentato negativamente questo atteggiamento della fidanzata tanto da affermare di voler fare ciò che vuole senza farsi condizionare. E' evidente che ciò che ha visto Brunetti lo abbia infastidito e allontanato da Greta anche se di quest'ultima è stato mostrato solo un like e non anche diversi video condivisi in cui ha ribadito il suo amore nei confronti del 26enne (della questione, ve ne abbiamo abbiamo parlato qui).

Se la Rossetti ha preferito non commentare nulla oggi preferendo "un silenzio che vale più di mille parole", la madre della giovane milanese ha condiviso una Ig Storia che pare evidente sia una risposta piccata alle ultime dichiarazioni di Mirko.

"Meriti di più amore mio" ha scritto la madre di Greta taggandola sull'immagine.

Sul web sono tanti a tifare per un ritorno tra Perla e Mirko anche se nella puntata di ieri, la Vatiero, incalzata dalle domande di Signorini, ha affermato che i comportamenti del suo ex fidanzato l'hanno delusa e farebbe molta fatica a dimenticarli.

