Grande Fratello, Mirko Brunetti spiazza tutti e difende Beatrice Luzzi

Il ritorno di Mirko Brunetti al Grande Fratello avvenuto nel corso della 36esima puntata, ha spiazzato alcuni suoi ex compagni d'avventura. L'ex fidanzato di Perla si è infatti schierato dalla parte di Beatrice Luzzi. Vivendo forse la situazione da diverse settimane da fuori, il 26enne originario di Rieti ha bacchettato la maggior parte degli antagonisti dell'attrice romana, tra cui, anche la sua ex fidanzata Perla.

"Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così" ha dichiarato Mirko alla Vatiero, come riportatoda Biccy. Brunetti ha affrontato anche Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese:

E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto“ .

Mirko ha raggiunto quindi Beatrice alla quale ha detto: "Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai.Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“.

