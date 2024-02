Gossip TV

Grande Fratello, Mirko Brunetti rompe il silenzio dopo essere tornato con Perla Vatiero: "Mi sono preso i miei tempi"

di Anita Nurzia 21 febbraio 2024 14

Mirko Brunetti, dopo la 37esima puntata del Grande Fratello in cui finalmente ha aperto il suo cuore a Perla Vatiero, è intervenuto sui social cercando di spiegare il motivo per cui ha aspettato tanto per esternare i suoi sentimenti.