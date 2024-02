Grande Fratello, Mirko Brunetti questa sera entrerà nella Casa: "Ecco cosa farò con Perla"

Gossip TV

Le dichiarazioni di Mirko prima di tornare nella Casa nel Grande Fratello. Il suo ingresso è previsto durante la puntata di questa sera.

Nella puntata del Grande Fratello in onda questa sera, Mirko Brunetti tornerà nella Casa per trascorrere qualche giorno come ospite.

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Sono contento di entrare perché potrò parlare con Perla"

C'è grande attesa per il suo ritorno e sono in molti a sperare che il suo ingresso possa aprire le porte al ricongiungimento con Perla Vatiero, la sua ex fidanzata che aveva lasciato per viversi una storia d'amore con Greta Rossetti nel corso della loro partecipazione a Temptation Island. Mirko, su Instagram, ha risposto ad alcune curiosità dei fan ai quali ha svelato che cosa farà con la sua ex fidanzata.

"Con Perla è l’unico modo che ho e che abbiamo per affrontare la situazione senza l’ansia dei tempi televisivi. Comunque è un vissuto che nasce lontano dalle telecamere e questo non ci aiuta, le sofferenze e le paure sono tantissime e non le ha solo lei. Nei mesi sono cambiate tantissime cose e cambiano giorno dopo giorno perché sono una persona che non si sofferma in superficie, ma che vede e sente cose e conosco Perla. Sono contento di entrare anche perché mi permette di parlare prima di tutto con lei, questo è il motivo per cui parlo poco e non do mai tante spiegazioni. È una cosa che dobbiamo vedere noi due prima di tutti. Abbiamo 27 anni, sono cose che vanno affrontate con tatto, con maturità, che va oltre a San Valentino, regali, fiori eccetera. Comunque sicuramente ci aiuterà e ci farà capire le emozioni che abbiamo."

"Sono veramente molto molto felice, anche un po’ emozionato perché è una mia piccola vittoria personale. Ho lasciato la casa con delle sensazioni che non mi appartengono, rientro sì come ospite per qualche giorno, ma con una consapevolezza e leggerezza diversa, che è quella che voglio trasmettere a tutti quanti perché ne hanno bisogno, vedendo anche negli ultimi giorni, quindi farò di tutto per tornare a viverci la Casa appieno, gli aperitivi molto più sereni, le cene… ci proverò veramente con tutto me stesso perché non si devono scordare che è un gioco, sono felicissimo veramente."

Per ciò che riguarda Greta, Mirko ha dichiarato:

"Con Greta c’è il massimo rispetto, nell’ultimo confronto abbiamo buttato giù tutti i rancori e le rabbie che avevamo, siamo due persone che si sono volute bene, ci vogliamo del bene, lei è una ragazza splendida, quindi sicuramente ci sarà un normalissimo rapporto di amicizia, semplicemente. Anche perché la situazione non è quella di due mesi fa e poi io me la voglio vivere con la massima serenità."

